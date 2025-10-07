UNIQA und Lucky Car fixieren bedeutende Kooperation: Kund:innen profitieren mit spürbaren Ersparnissen

Versicherungsschutz trifft Werkstattservice: Die neue Allianz zwischen UNIQA und Lucky Car bringt Autofahrern handfeste Vorteile und verkürzt den Weg zur Reparatur.

Die Versicherungsgesellschaft UNIQA und die Werkstattkette Lucky Car haben eine weitreichende Zusammenarbeit vereinbart, die Autofahrern in Österreich spürbare finanzielle Entlastungen verspricht. Die Kooperation zwischen dem Versicherungsriesen und dem größten vertragsunabhängigen Werkstattnetz des Landes umfasst mehrere praktische Vorteile: Neben der direkten Abrechnung zwischen den Unternehmen profitieren UNIQA-Versicherte von bevorzugter Terminvergabe in allen Lucky Car-Filialen sowie von kostenlosen Leihfahrzeugen und Fahrzeugreinigungen während der Reparaturdauer.

Der österreichweiten Einführung ging eine erfolgreiche regionale Testphase voraus. Peter Humer, Vorstandsmitglied für Kunde & Markt Österreich bei UNIQA, unterstreicht die Qualitätsstandards der hauseigenen Kfz-Versicherung und die Vorzüge der Partnerschaft mit Lucky Car, die ein leistungsstarkes Netzwerk und günstige Bedingungen bietet. Auch auf Seiten des Werkstattbetreibers zeigen sich Firmengründer Ostoja „Ossi“ Matic und Geschäftsführer Mitar Kos zufrieden mit der Kooperation und betonen die gemeinsamen Werte hinsichtlich Kundenzufriedenheit und Qualitätsanspruch.

Starke Marktposition

UNIQA zählt zu den führenden Versicherern in Österreich sowie im zentral- und osteuropäischen Raum und hält rund 21 Prozent Marktanteil im Heimatmarkt. Lucky Car wurde 2008 gegründet und hat sich als Marktführer im Segment der herstellerunabhängigen Kfz-Werkstätten in Österreich etabliert, mit inzwischen 64 Standorten österreichweit.

Beide Unternehmen verbindet das Bekenntnis zu höchsten Qualitätsstandards und exzellentem Kundenservice.