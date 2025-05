Unter Straßenbahn eingeklemmt: Radfahrer stirbt nach Bim-Kollision

Tragisches Ende nach Verkehrsunfall in Graz: Ein junger Kroate überlebte den Zusammenstoß mit einer Straßenbahn nicht. Die Kollision hatte fatale Folgen.

Ein 24-jähriger Radfahrer aus Kroatien ist nach einem schweren Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Graz seinen Verletzungen erlegen. Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich der Kreuzung Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Schießstattgasse. Der junge Mann hatte beim Überqueren der Fahrbahn die herannahende Straßenbahn offenbar nicht bemerkt und wurde nach der Kollision unter dem Schienenfahrzeug eingeklemmt.

Kampf ums Leben

Das Unfallopfer wurde mit schwersten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert, wo die Ärzte um sein Leben kämpften. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb der in Graz wohnhafte Kroate am Samstagmorgen. Die steirische Polizei bestätigte, dass die Angehörigen des Verstorbenen, die sich in seinem Heimatland befinden, bereits über den tragischen Todesfall in Kenntnis gesetzt wurden.

⇢ Tragödie in der Stadt: Radfahrerin stirbt unter Straßenbahn



Unfallhäufungspunkt in Graz

Nach Angaben der steirischen Polizei kam es an der Kreuzung Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Schießstattgasse in den vergangenen Jahren wiederholt zu gefährlichen Situationen mit Radfahrern. Besonders alarmierend: Anfang Mai ereigneten sich in Graz innerhalb von nur zwei Tagen zwei schwere Straßenbahnunfälle mit Radfahrern, wobei der aktuelle Vorfall mit dem tödlichen Ausgang als besonders tragisch einzustufen ist.

Die steirische Polizei bestätigte, dass die Angehörigen des Verstorbenen, die sich in seinem Heimatland befinden, bereits über den tragischen Todesfall in Kenntnis gesetzt wurden.