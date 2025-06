Urlauberin filmt Essen – plötzlich schwimmt 3-Meter-Monster im Pool

Statt kulinarischer Eindrücke fing ihre Kamera plötzlich einen unerwarteten Badegast ein: Ein drei Meter langer Bindenwaran sorgte im Hotelpool für Aufregung und machte Rachel Meyer unfreiwillig berühmt.

Ein Urlaubsvideo aus Thailand nahm eine überraschende Wendung, als Rachel Meyer während der Aufnahme ihrer Mahlzeit plötzlich einen Bindenwaran (Varanus salvator) im Hotelpool entdeckte. Die erschrockene Touristin hielt unbeabsichtigt den Moment fest, in dem das imposante Reptil gemächlich durch das Wasser glitt – ein Clip, der sich anschließend rasant im Internet verbreitete.

Der Bindenwaran zählt zu den größten Vertretern seiner Art weltweit und kann eine Länge von bis zu drei Metern erreichen. In Thailand gehören diese Echsen zum gewohnten Landschaftsbild – sie siedeln häufig in unmittelbarer Nähe zu menschlichen Wohngebieten, suchen dort nach Nahrung und bevorzugen dabei wasserreiche Umgebungen. Trotz ihres eindrucksvollen Erscheinungsbildes stellen sie für Menschen in der Regel keine Gefahr dar.

Unerwarteter Poolgast

Wie Newsweek berichtet, wollte Meyer eigentlich nur ihre kulinarischen Erlebnisse dokumentieren und mit ihrer Online-Gemeinschaft teilen. Als sie die Kamera kurzzeitig auf den Poolbereich schwenkte, erblickte sie unvermittelt das großgewachsene Reptil im Wasser. Ihre spontane Reaktion – „Oh mein Gott, das ist ein riesiges Ding im Pool!“ – ist deutlich im Video zu vernehmen, während sie instinktiv Abstand nimmt.

Was zunächst den Anschein einer Schlange erweckte, entpuppte sich rasch als Bindenwaran – ein in Südostasien heimisches Reptil, dessen Erscheinung an eine Kombination aus Echse und Miniatur-Dinosaurier denken lässt.

Viraler Moment

Nach Angaben von Newsweek verständigte Rachel umgehend die Hotelmitarbeiter, die daraufhin Fachleute hinzuzogen. Der Waran wurde fachgerecht aus dem Poolbereich entfernt, ohne dass Zwischenfälle zu verzeichnen waren. Das Tier hatte sich vermutlich auf Nahrungssuche befunden und war zufällig auf das Hotelgelände gelangt.

Meyers Aufnahme entwickelte sich zum Internet-Phänomen – auf verschiedenen sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram löste der kurze Film tausendfache Reaktionen aus. Die Kommentare reichten von schockierten Äußerungen wie „Ich hätte sofort ausgecheckt“ bis zu humorvollen Bemerkungen wie „Willkommen in der tropischen Realität!“.

