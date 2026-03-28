Vater und Kind überschlagen mit Auto – Ersthelfer retten sie aus Wrack

Ein überschlagenes Auto, zwei Hubschrauber, gesperrte Autobahn – und am Ende eine überraschende Wendung auf der A2.

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Südautobahn (A2) im Bereich Edlitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich ein schwerer Unfall: Ein Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand. Da erste Meldungen von zwei eingeklemmten Personen sprachen, lief die Alarmierung auf Hochtouren – neben den Feuerwehren Grimmenstein-Markt und Edlitz rückten zwei Notarzthubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug, drei Rettungswägen sowie der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes, die Autobahnpolizei und die ASFINAG aus, wie das Bezirksfeuerwehrkommando mitteilte.

Glimpflicher Ausgang

Vor Ort zeigte sich die Lage dann deutlich glimpflicher als zunächst befürchtet. Die beiden Fahrzeuginsassen – ein Vater und sein Kind – waren bereits von Ersthelfern aus dem Wrack befreit worden. Das Kind blieb den Angaben der Feuerwehr zufolge unverletzt, der Vater erlitt leichte Verletzungen.

Damit die beiden Notarzthubschrauber landen konnten, musste die A2 in Richtung Graz rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Sobald die Polizei die Freigabe erteilte, räumte die Feuerwehr die Unfallstelle. Nach etwa einer Stunde war die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar.

Die Ursache des Unfalls ist Gegenstand laufender polizeilicher Ermittlungen.