Veljko Ražnatović: „Wieso meine Mutter keinen Freund hat und auch keinen haben wird“

Oft haben Medien am Balkan über das Liebesleben der serbischen Sängerin Svetlana Ražnatović „Ceca“ spekuliert.

Offiziell ist Ceca seit dem Mord ihres umstrittenen Ehemannes und mutmaßlichen Kriegsvebrechers Željko Ražnatović Arkan eine Witwe, die seit seinem Tod im Jahr 2000 alleine ist. Nun hat ihr Sohn Veljko, der vor kurzem selbst Vater geworden ist und dessen Frau Bogdana Ceca einen Enkel geschenkt hat, vor Journalisten erklärt, wieso seine Mutter keinen Lebenspartner hat.

„Mama schläft nicht mit Tauben“

„Wie soll Mama nach einem Adler mit den Tauben schlafen? Das geht nicht“, erklärte Veljko den Journalisten, wieso seine Mutter keinen Freund hat. Er gab zu, dass er selber in seiner Beziehung oft schnell eifersüchtig wird, ebenso dass er Cecas Tochter und seine Schwester Anastasija „drei Jahren von Männern ferngehalten hat“. „Nun bin ich eh lockerer, sie hat ja einen Freund“, so Veljko.



„Enkel wird richtiger Serbe“

Befragt zu seinem neuen Familienleben und seiner Vaterschaft, präsentierte sich Veljko als „Vater, der bemüht ist, ein Vorbild zu sein“. „Ich will meinem Sohn etwas mitgeben, vor allem dass er ein guter, richtiger Serbe wird, dass er ein echter Mann wird“, so Veljko Ražnatović.