Verfolgungsjagd und Autounfall wegen gestohlenem Lamm

Ein Autounfall mit sieben beteiligten Personen wurde gestern Nacht durch den Diebstahl eines Lammes verursacht.

In der Nacht von Dienstag auf heute trug sich auf einer Straße zwischen Smederevo und Pozarevac (Serbien) ein Autounfall zu. Dem ging eine wilde Verfolgungsjagd voraus. Der Grund: ein gestohlenes Lamm. Aber von Beginn an: drei Männer hatten sich vorgenommen, ein Lamm von einem Familienbauernhof in der Nähe von Smederevo zu stehlen. Sie schafften es auch und luden das Tier in ihren VW Golf III.

Doch die ansässige Familie bemerkte den Diebstahl und so sprangen vier weitere Personen in einen Fiat Punto, um den Golf mit dem Lamm zu verfolgen. Der Fahrer des Fiat hat einen Probeführerschein. Und so kam es letzten Endes zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Feuerwehr- und Rettungseinheiten mussten beide Beifahrer aus den Fahrzeugen retten. Alle sieben Insassen trugen leichte Verletzungen davon.

Dem Lamm geht es derweil gut. Den beteiligten Personen wurden Blut- und Urinproben abgenommen, um sie auf Drogen und Alkohol zu testen. Die Ergebnisse sind nicht bekannt.