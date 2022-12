Sanitäterin versorgte schwerverletztes Kind, es war ihre eigene Tochter

Als sie am 15. November zur Arbeit kam, hatte Sanitäterin Jamie Erickson keine Ahnung, wie sehr sich ihr Leben nach dem Ende ihrer Schicht ändern würde. Gegen 16:30 Uhr klingelte kam ein Notruf herein, und Erickson wurde losgeschickt, um zwei Personen, die bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt wurden, zu versorgen.

Einer der Patienten befand sich in kritischem Zustand und war im Auto eingeklemmt, also rannte Erickson zu ihm, um Hilfe zu leisten. Da ihre Schicht zu Ende ging, tat sie, was sie konnte, bevor die aus dem Fahrzeug geborgenen Patienten von ihren Kollegen übernommen wurden.

Nach Schichtende ging Jamie nach Hause. Nur wenige Augenblicke später klopfte die Royal Canadian Mounted Police an ihre Tür. Die Beamten informierten sie, dass ihre Tochter einen Unfall hatte.

„Die schwer verletzte Patientin, um die ich mich kümmerte, war mein Fleisch und Blut. Mein einziges Kind. Mini me. Meine Tochter Montana. Ihre Verletzungen waren so schrecklich, dass ich sie nicht einmal erkannt hatte“, schrieb Jamie später auf Facebook.

Jamie fuhr sofort ins Krankenhaus mit, um bei ihrer Tochter zu sein, aber dort erhielt sie die niederschmetternde Nachricht, dass die Kleine nicht überleben würde.

„Heute haben wir uns offiziell von meinem kleinen Mädchen verabschiedet. Ich kann nicht anders, als wütend zu sein über die kurze Zeit, die ich mit ihr hatte. Ich werde die Erinnerung an sie und unsere gemeinsame Zeit in Ehren halten. Ich bin gebrochen. Ein Teil von mir fehlt. Ich muss mich zusammenreißen und irgendwie weitermachen”, schloss die Mutter in einem ergreifenden Post.