Vergiss Schlaftabletten – Drei Snacks für tieferen Schlaf

Schlaflos trotz Müdigkeit? Die Lösung für erholsame Nächte könnte näher liegen als gedacht – direkt in deinem Kühlschrank verstecken sich natürliche Schlafhelfer.

Wer nachts stundenlang wach liegt und vergeblich auf den Schlummer wartet, könnte die Lösung in seinem Kühlschrank finden. Anstatt endlos Schafe zu zählen, reicht manchmal ein gezielter Griff zum richtigen Lebensmittel aus, um den Körper in den Ruhemodus zu versetzen. Bestimmte Nahrungsmittel können tatsächlich den Einschlafprozess beschleunigen und für eine tiefere Nachtruhe sorgen.

Physiologisch betrachtet beginnt der Blutzuckerspiegel bereits am späten Nachmittag zu sinken. Parallel dazu wandelt der Körper das Wohlfühlhormon Serotonin, das maßgeblich den Schlaf-Wach-Rhythmus steuert, in Melatonin um. Diese beiden körpereigenen Prozesse können Hungerattacken auslösen, sobald die Abenddämmerung einsetzt. Entscheidend für die Schlafqualität ist jedoch die Auswahl der Nahrungsmittel, wenn der Appetit zuschlägt.

Schlaffördernde Nährstoffe

„Für einen erholsamen Schlaf sollte man sich am besten auf Lebensmittel konzentrieren, die reich an schlaffördernden Nährstoffen wie Magnesium und Tryptophan sind“, erläutert Laure Hyvernat, Ärztin und Expertin für Darmmikrobiom, gegenüber „Vogue“. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass eine erhöhte Magnesiumzufuhr die Schlafqualität deutlich verbessern kann. Zusätzlich wirkt Magnesium beruhigend auf das Nervensystem.

Tryptophan, eine lebenswichtige Aminosäure und Vorstufe der Schlafhormone Serotonin und Melatonin, spielt ebenfalls eine zentrale Rolle für gesunden Schlaf. Der Verzehr tryptophanhaltiger Nahrungsmittel unterstützt die körpereigene Melatoninproduktion.

Ideale Abendsnacks

Die Expertin rät zum Verzehr von Bananen vor dem Zubettgehen: „Bananen sind reich an Tryptophan, Magnesium, B-Vitaminen und Kohlenhydraten und daher die ideale Frucht für den Snack zwischendurch.“ Hyvernat betont zudem den hohen Gehalt an präbiotischen Ballaststoffen in der gelben Frucht, die „die Darmflora nähren und so zu einem starken Immunsystem während der Erkältungssaison beitragen.“

Dunkle Schokolade eignet sich aufgrund „ihres hohen Magnesiumgehalts, der Ihnen hilft, den Alltagsstress zu bewältigen“, hervorragend als Abendsnack, erklärt die Darmmikrobiom-Expertin. Allerdings sollte die Süßigkeit nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen konsumiert werden: Der enthaltene Koffein- und Theobromingehalt kann stimulierend wirken und das Einschlafen erschweren.

„Eine Handvoll Mandeln steigert den Tryptophan-Spiegel“, empfiehlt die Ärztin. Sie schlägt vor, die Nüsse zu „aktivieren“, indem man sie etwa eine Stunde in Wasser einweicht, anschließend abtropfen lässt und vor dem Verzehr trocknet.

„Dieser Schritt macht sie nicht nur knuspriger, sondern deaktiviert auch ihre Phytinsäure, einen Antinährstoff, der die richtige Aufnahme von Mineralien wie Eisen, Zink und Kalzium verhindert“, erläutert Hyvernat.