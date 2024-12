Verkehrsamt & Co.: Polizei geht in Weihnachtspause

Im Hinblick auf die festlichen Tage zu Weihnachten und Silvester informiert die Landespolizeidirektion Steiermark über Anpassungen der Öffnungszeiten ihres Bürgerservices. Die Sicherheits- und Verwaltungspolizeiliche Abteilung (SVA), die jährlich tausende Anfragen von Bürger bearbeitet, gönnt sich eine kurze Pause.

Das Ämtergebäude der LPD Steiermark, gelegen am Parkring 4 in Graz, ist für seine umfangreiche Serviceleistung im Bereich des Verkehrs-, Straf- und Sicherheitswesens bekannt. Pro Jahr werden hier über 13.000 Führerscheinanträge bearbeitet und mehr als 9.000 Strafregisterbescheinigungen ausgestellt. Auch das Vereinswesen, die Betreuung von Versammlungen sowie die Bearbeitung von Anträgen im Zusammenhang mit Waffen und Sprengmitteln fallen in den Aufgabenbereich der SVA.

Am 24. Dezember (Heiliger Abend) sowie am 31. Dezember (Silvester) bleibt das Gebäude für den Parteienverkehr geschlossen. Diese Schließung bietet den Mitarbeitenden eine erholsame Pause.

Notrufdienste ohne Unterbrechung

Trotz der Schließung des Bürgerservices bleibt die Sicherheit der Bürger der Steiermark oberste Priorität. Die behördlichen Journaldienste und der Polizeinotruf (unter 133 bzw. 112 erreichbar) sind auch an diesen Tagen ohne Unterlass im Einsatz, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.