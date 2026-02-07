Vermummte Gestalten mit Eisenstangen: Hooligans sorgen für Panik auf A2

Vermummte Gestalten mit Eisenstangen auf der Autobahn, brennende Autos und ein Großeinsatz – was bei Traiskirchen als Horrorszenario begann, endete überraschend harmlos.

Ein Großeinsatz der Einsatzkräfte wurde am Freitagabend auf der Südautobahn (A2) ausgelöst. In der Nähe von Traiskirchen (Niederösterreich) staute sich gegen 21 Uhr der Verkehr. Augenzeugen meldeten alarmierend, dass zahlreiche Personen mit Eisenstangen bewaffnet auf der Fahrbahn unterwegs seien und Fahrzeuge attackieren würden. Die unübersichtliche Lage verschärfte sich durch Meldungen über ein brennendes Auto.

Die Feuerwehr Traiskirchen rückte umgehend aus, nachdem ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen sowie ein Fahrzeugbrand gemeldet worden waren – möglicherweise mit eingeklemmten Personen.

Auf dem Weg zum Einsatzort kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr kollidierte auf der B17 mit einem Pkw. Der Fahrer versuchte noch auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle und prallte gegen eine Ampelanlage. Während ein Teil der Feuerwehrkräfte die Fahrt zur Autobahn fortsetzte, kümmerten sich die übrigen Einsatzkräfte um die Verletzten am Unfallort. Sechs Personen erlitten bei diesem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Falschmeldung aufgeklärt

Als die Einsatzkräfte die gemeldete Unfallstelle auf der Autobahn erreichten, bot sich ein anderes Bild als erwartet. Von einem Unfall war nichts zu sehen. Die Polizei konnte bald Entwarnung geben: Bei der Autobahnausfahrt Traiskirchen hatte ein Konvoi mit ausländischen Kennzeichen angehalten. Etwa 40 vermummte Personen, vermutlich Basketballfans auf der Heimreise von einem Spiel in Wien, waren kurzzeitig auf die Autobahn getreten, wurden jedoch von einer Polizeistreife zurückgedrängt.

Die anfängliche Aufregung löste sich in Wohlgefallen auf. Weder Sachschäden noch Verletzte wurden auf der Autobahn registriert.

Was zunächst als brennende Fahrzeuge wahrgenommen worden war, entpuppte sich als pyrotechnische Gegenstände, die für Fehlalarm gesorgt hatten.