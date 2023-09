Vertrauenswerte der österreichischen Politiker: Nehammer holt auf

Der Sommer in Österreich war politisch eher ruhig, was sich auch in den Vertrauenswerten der Volksvertreter widerspiegelt. Die neuesten Daten des APA/OGM-Vertrauensindex zeigen kaum Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Doch einige Politiker konnten sich dennoch hervorheben: Sozialminister Johannes Rauch und Justizministerin Alma Zadic genießen das größte Vertrauen, während Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka das Schlusslicht bildet.

Die Spitzen der Parlamentsparteien haben in diesem Sommer ein gemischtes Bild gezeigt. Bundeskanzler Karl Nehammer konnte leicht zulegen, während SPÖ-Chef Andreas Babler und FPÖ-Obmann Herbert Kickl geringfügige Verluste hinnehmen mussten. Vizekanzler Werner Kogler und Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger konnten ihre Positionen halten.

Rauch jetzt im Positivbereich

Unter den Gewinnern dieser Periode sticht besonders Sozialminister Johannes Rauch hervor. Er konnte sieben Punkte zulegen und rangiert nun im Positivbereich. An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, gefolgt von der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures. Gleichauf mit Rauch befindet sich Justizministerin Alma Zadic. Aus der ÖVP konnte nur Wirtschaftsminister Martin Kocher positive Werte erzielen.

Beste Vertrauenswerte

Bei den Parteispitzen zeigt sich Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger mit den besten Vertrauenswerten. Kogler und Babler folgen dahinter. Bundeskanzler Nehammer konnte zwei Punkte gewinnen, liegt aber nur auf Platz vier. FPÖ-Chef Kickl bildet das Schlusslicht.

Bruchlandung

Die geringsten Vertrauenswerte unter den Regierungsmitgliedern weist Bildungsminister Martin Polaschek auf, der acht Punkte verlor. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ist mit einem Wert von minus 53 das Schlusslicht insgesamt.

OGM-Chef Wolfgang Bachmayer sieht in den Verlusten von Babler und Polaschek eine zunehmende Polarisierung. Rauchs Aufstieg interpretiert er als erfolgreiche Kombination von Gesundheits- und Sozialthemen. Finanzminister Magnus Brunner profitiere von seinem besonnenen Vorgehen bei den Verhandlungen zum Finanzausgleich.

Für den APA/OGM-Vertrauensindex werden 1.000 Bürger befragt, ob sie dem jeweiligen Politiker vertrauen oder nicht. Der daraus resultierende Saldo bestimmt die Reihenfolge.

Die genauen Vertrauenswerte der Politiker finden Sie auf der Homepage des OGM research & communication.