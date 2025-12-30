Von der Kippe zur Festnahme – So eskalierte die Kontrolle in Wien

**Eine weggeworfene Zigarette löste in Wien-Leopoldstadt einen Polizeieinsatz aus. Der Verursacher reagierte auf die Kontrolle mit Aggression und Widerstand.**

In Wien-Leopoldstadt kam es am Montagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 8:48 Uhr rückten mehrere Streifenwagen der Wiener Polizei in die Vorgartenstraße aus. Auslöser des Einsatzes war ein scheinbar harmloser Vorfall: Ein 26-jähriger Österreicher hatte eine Zigarettenkippe weggeworfen und wurde dabei von einem Waste Watcher (städtischer Ordnungsdienst) beobachtet.

Eskalation der Situation

Als der städtische Ordnungshüter den Mann ansprach und die Vorlage eines Ausweises verlangte, reagierte der 26-Jährige unerwartet heftig. Er wurde zunehmend aggressiv und versuchte sogar, den Waste Watcher tätlich anzugreifen. Nach einem ersten Fluchtversuch gelang es den alarmierten Polizeibeamten, den Mann zu stellen.

Doch auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der Wiener unkooperativ. Er leistete körperlichen Widerstand und unternahm einen weiteren Fluchtversuch.

Schließlich konnten die Beamten den 26-Jährigen nur unter Anwendung körperlicher Gewalt festnehmen.