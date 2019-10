Fast Foodies aufgepasst: Von nun an sind Hochzeiten bei McDonald’s möglich!

Was gibt es schöneres als an jenem Ort zu heiraten, an dem man am liebsten diniert. Die beliebte Fast Food-Kette McDonald’s stellt seinen treuesten Gästen nun sogar ihre Räumlichkeiten für Hochzeiten zur Verfügung.

Kein Scherz! In mehreren Filialen von McDonald’s kann man ab sofort heiraten. Und das zum unschlagbaren Preis von gerade einmal 370 Euro! Einziger Haken: das Angebot gibt es nur in Hong Kong!

Bereits 2011 führten einige wenige Filialen von McDonald’s die Möglichkeit ein, ihre Räumlichkeiten für Hochzeiten zur Verfügung zu stellen. Inzwischen bieten 15 Restaurants in Hong Kong Liebenden an, einander bei McDonald’s das Ja-Wort zu geben.

Das Hochzeitsangebot umfasst mehrere Möglichkeiten. Angefangen beim Basic-Paket, das ein zweistündiges Mieten des Restaurants zwischen 18 und 22 Uhr am Abend, einen DJ und ein minimales Soundsystem beinhaltet, bis hin zur „Love Forever Party“, die darüber hinaus auch noch Ballons, Anstecksträußchen, 50 Einladungen, einen Party-DJ, Dekorationen und kleine Geschenke für die Gäste umfasst. Abgesehen davon gibt es Apfelkuchen bis zum Abwinken. Alles in allem kostet das Ehepaar dann etwa 1.200 Euro.

Der Grund für das eingeführte Hochzeitsangebot ist aber um ein vielfaches schöner. Etliche Kunden sollen sich nämlich bei McDonald’s das erste Mal getroffen haben, weshalb die Betreiber von McDonald’s Hong Kong es romantisch fanden, sie dort auch den Bund fürs Leben schließen zu lassen.