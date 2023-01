Voyage endete mit einer Infusion und beunruhigte die Fans

Der beliebte junge Rapper Mihajlo Veruovic, besser bekannt als Voyage, verursachte vielen Fans Sorgen.

Voyage hat nämlich eine Story im sozialen Netzwerk Instagram gepostet, und zwar mit einer Infusion.

Der Sänger gab seinen Standort nicht bekannt, also dachten viele sofort, dass er im Krankenhaus gelandet ist. Er schrieb nur eine kurze Nachricht.

„Verdammt“, schrieb Mihajlo und ärgerte sich über die Situation, die ihm widerfahren war.

FOTO: (Screenshot/Instagram)

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der junge Rapper an Silvester vor der Belgrader Stadtversammlung aufgetreten ist. Dann wies er darauf hin, dass er viel an neuen Songs arbeite und viele Auftritte habe, also gehe man davon aus, dass seine Immunität ihn verraten habe.