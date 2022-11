Vucic spricht von “tektonischer Veränderung” und Rücktritt

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat sich in einem Interview für „Pink TV“ zu den massenhaften Rücktritten der Serben von den offiziellen Ämtern im Kosovo geäußert.

Die Rücktritte der serbischen Vertreter von den offiziellen Ämtern im Kosovo hätten nach Einschätzung von Vucic große, fast tektonische, politische Veränderungen zur Folge. Die Länder der Quinta führten die Öffentlichkeit in die Irre mit der Behauptung, dass die Regierung in Pristina rechtmäßig vorgehe, wenn sie die serbischen Kennzeichen einzieht, stellte Vucic fest. Die Serben seien jederzeit bereit, zu ihren Ämtern zurückzukehren, sagte der serbische Präsident.

Auf die Frage, ob die öffentliche Wahrnehmung stimme, dass es sich aktuell um den schwersten Moment in der Geschichte handle, meinte Vucic, dass die Situation alles andere einfach sei, jedoch weder zum ersten noch zum letzten Mal vorkomme.

“Es ist wichtig, dass wir verantwortungsbewusst und seriös handeln. Ich weiß nicht, wie die Situation am besten beschrieben werden könnte, wie ich den Bürgern erklären könnte, was vorgefallen ist. Es handelt sich um große, fast tektonische, politische Veränderungen. Nach 10 Jahren haben die Serben den Entschluss gefasst, die kosovarischen Institutionen zu verlassen“, sagte Vucic in der Sendung „Hit tvit“.

Es seien substanzlose Behauptungen, dass die Serben am Kosovo irgendwelche Anweisungen aus Belgrad befolgten, und solche Geschichten seien nur zu Gunsten einiger Akteure im Westen und in Pristina, wird Vucic von RTS.rs zitiert.

“Alle, die das behaupten, hatten nie die Absicht, sich realistisch mit den Problemen der Serben auseinanderzusetzen und zu erkennen, was die Serben wollen und welche Folgen zu erwarten sind“, betonte Vucic und hielt fest, dass er bisher mindestens 20 Mal die serbischen Vertreter im Kosovo davon abbringen musste, ihre Ämter zurückzulegen und die kosovarischen Institutionen zu verlassen.

