Waffenverbotszonen in Wien verlängert: „Verbot ist notwendig“

Am 2. Oktober 2024 tritt eine Verlängerung der Waffenverbotszone rund um den Reumannplatz in Kraft. Die Verordnung wurde aufgrund der anhaltenden Sicherheitsbedenken verlängert. Sie sollte ursprünglich am 1. Oktober auslaufen.

Die aktuelle Verlängerung der Waffenverbotszone in Wien Favoriten endet, sofern sie nicht erneut verlängert wird, am 2. Januar 2025. Das betroffene Gebiet erstreckt sich konkret oberhalb des Reumannplatzes bis zum Beginn des Antonsplatzes. In die andere Richtung über den Kepler- und Columbusplatz bis zum Hauptbahnhof. Westlich wird die Zone von der Laxenburger Straße und östlich von der Sonnwend- sowie Herndlgasse begrenzt.

Notwendigkeit der Verlängerung

Von der Einführung der Verordnung am 30. März bis Ende August wurden laut Polizeisprecher Markus Dittrich insgesamt 71 Waffen sichergestellt, darunter 50 Messer. Angesichts dieser Zahlen und der bevorstehenden Nationalratswahl war die Verlängerung der Maßnahme absehbar. Die Wiener Polizei gab ihre Entscheidung hierzu offiziell am Donnerstagnachmittag bekannt.

Die Kommunikation der Polizei zu dieser Maßnahme stieß jedoch teilweise auf Kritik. Der Sprecher des Favoritener Bezirksvorstehers Marcus Franz, Harald Schuster, bemängelte die geringe Kommunikationsbereitschaft der Polizei im Vergleich zu früheren Jahren. „Früher wurde offen über solche Maßnahmen gesprochen. Heute gibt es die Anweisung, nichts nach außen dringen zu lassen“, sagte Schuster.

Weiter hob Schuster hervor, dass ohne eine bundeseinheitliche Lösung die Verlängerung der Waffenverbotszone unterstützt werde. Zudem plädierte er für mehr sogenannte Grätzlpolizisten und sprach sich für eine Waffenverbotszone für ganz Wien aus, wie sie von Bürgermeister Michael Ludwig vorgeschlagen wurde. „Ein solch umfassendes Verbot ist notwendig, um das Sicherheitsbedürfnis der gesamten Bevölkerung zu berücksichtigen“, betonte Schuster. Dazu müsse sich auch Innenminister Karner angesprochen fühlen.

Weitere Waffenverbotszonen in Wien

Auch am Praterstern wurde die bestehende Waffenverbotszone erneut verlängert. Die neue Regelung trat am 23. August in Kraft und läuft bis zum 23. November. Der Verkehrsknotenpunkt in der Leopoldstadt samt Venediger Au war am 1. Februar zur Waffenverbotszone erklärt worden und seither immer wieder verlängert worden, um die Sicherheit an diesem stark frequentierten Ort zu gewährleisten.

Eine ähnliche Maßnahme galt auch für den Bereich des Donaukanals beim Franz-Josefs-Kai, doch diese wurde im Februar nicht mehr verlängert.