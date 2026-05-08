Waldbrand-Gefahr: Wiener dürfen nicht mehr grillen

Wiens Wälder sind ausgedörrt – und die Stadt reagiert mit einem Verbot, das auch Shisha-Fans trifft.

Wegen anhaltender Trockenheit und der damit einhergehenden erhöhten Waldbrandgefahr hat die Stadt Wien mit sofortiger Wirkung ein umfassendes Verbot auf allen öffentlichen Grillplätzen erlassen. Gleichzeitig sind Rauchen sowie der Umgang mit offenem Feuer in Wäldern und waldnahen Gebieten untersagt. Ausdrücklich eingeschlossen ist auch das Verwenden von Shishas: Da die glühende Kohle als offene Feuerquelle eingestuft wird, gelten Wasserpfeifen als erhebliches Brandrisiko und fallen damit ebenfalls unter das Verbot.

Der ausgebliebene Niederschlag der vergangenen Wochen hat Wälder und Wiesen in Wien stark ausgetrocknet. Zum Schutz von Mensch, Tier und Natur tritt das Verbot unverzüglich in Kraft und bleibt so lange bestehen, bis sich die Wetterlage nachhaltig entspannt hat.

Appell der Forstdirektorin

„Die aktuelle Trockenheit sorgt für eine sehr angespannte Lage in unseren Wiener Wäldern. Wir appellieren daher an alle Wienerinnen und Wiener, das Grill- und Feuerverbot einzuhalten. Wenn Sie bei einem Spaziergang Rauch oder einen möglichen Brand bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Feuerwehr über den Notruf 122″, betont Forstdirektorin Petra Wagner.

Für die Kontrolle des Verbots sind Försterinnen und Förster der Stadt Wien zuständig, die regelmäßig in den Wiener Wäldern unterwegs sind. Wer über einen Privatgarten verfügt, der außerhalb der waldbrandgefährdeten Zonen liegt, darf dort weiterhin grillen – allerdings mahnt die Stadt Wien auch in diesem Fall angesichts der anhaltenden Trockenheit zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit Feuer.