Warum schmeckt Coca-Cola im McDonald’s anders?

Es gibt kaum jemanden, der dem Essen von McDonald’s nicht widerstehen kann, aber keine Mahlzeit ist eine Mahlzeit ohne Cola. Fans von kohlensäurehaltigen Getränken wissen, wie angenehm solche Getränke nach einem vollen Magen sind, so sehr, dass sie oft nicht einmal erklären können, warum.

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass viele Leute denken, dass das berühmte Coca-Cola von McDonald’s anders ist als das, das wir an Verkaufsautomaten, in Geschäften und Supermärkten kaufen. Wissen Sie, warum?

Nichts ist ein Zufall, sondern gut geplant. Es gibt zwei Faktoren, die den Geschmack in McDonald‘s beeinflussen: die Behälter, in denen Cola gelagert wird, und die Strohhalme. Die Rede ist von zwei Unternehmen, die seit 1955 zusammenarbeiten und sich alle Mühe gegeben haben, für den Kunden den Geschmack besonders zu machen.

Tatsächlich ist Coca-Cola kein reines Getränk, das aus einem McDonald’s-Automaten kommt. Die Rede ist von Sirup und Wasser, aber diese beiden Zutaten werden immer getrennt aufbewahrt. Bei der Bestellung werden beide Zutaten kombiniert, während sie aus dem Wasserhahn gegossen werden, und dieser Trick führt zu einem frischen Geschmack.

Außerdem achtet McDonald’s darauf, dass der Sirup-Gehalt standardgemäß und gleich ist. So stecken in einem kleinen Coca-Cola 40 Gramm Zucker. Ob Sie es glauben oder nicht, es wurde auch darauf geachtet, dass das hinzugefügte Eis den Zuckergehalt nicht beeinflussen kann. Der Sirup ist vorgekühlt, wodurch das Getränk länger mit Kohlensäure versetzt wird. Neben dem Sirup sollte auch das Wasser kühl gehalten werden. Dieses Verfahren wird durch isolierte Röhrchen erreicht und der Sirup wird in Behältern aus Stahl gelagert.

Die Strohhalme spielen auch eine wichtige Rolle. Sie sind nicht unnötig breit. Sie wurden geplant eingesetzt, da sie für höhere Karbonisierung zuständig sind.