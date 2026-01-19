Was liegt unter Wien? Forscher entdecken geologische Störungszone

Unter Wiens Straßen schlummert ein geologisches Geheimnis: Der „Leopoldsdorfer Bruch“ durchzieht die Stadt und zeigt überraschende Aktivität – trotz fehlender Erdbeben.

Unter Wien verläuft eine geologische Bruchlinie, deren Aktivität nun wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Der „Leopoldsdorfer Bruch“ erstreckt sich vom südlichen Wien-Favoriten und Wien-Simmering durch das Stadtzentrum östlich des Stephansdoms bis über die Donau nach Bisamberg.

Wissenschaftler der Universität Salzburg unter der Leitung von Bernhard Salcher haben diese Störungszone anhand von Bohrkernen aus dem U-Bahn-Bau eingehend analysiert. Die Forschungsergebnisse zeigen deutliche Unstimmigkeiten in den Gesteinsschichten der betroffenen Gebiete. Diese Abweichungen deuten auf geologische Bewegungen in der jüngeren Vergangenheit hin, obwohl die Region seismisch keine Auffälligkeiten zeigt.

Geologische Spuren

Die Aktivität des „Leopoldsdorfer Bruchs“ manifestiert sich in versetzten Terrassen, die aus eiszeitlichen Ablagerungen entstanden sind. Da diese Terrassen erst nach der Eiszeit gebildet wurden, müssen die Verwerfungen jüngeren Datums sein. Allerdings wurden in diesem Gebiet seit mehr als einem Jahrhundert keine Erdbeben registriert.

Dennoch bleibt ein theoretisches Erdbebenrisiko bestehen. Eine verwandte Störungslinie im Marchfeld könnte historisch Beben mit einer Magnitude von bis zu 7 verursacht haben. Solche Ereignisse treten zwar nur in Abständen von mehreren tausend Jahren auf, würden jedoch erhebliche Folgen für die Metropole mit ihren zwei Millionen Einwohnern haben.

Wiens Besonderheit

„Für mich ist Wien eine der spannendsten Städte Europas“, erklärte Salcher gegenüber der APA. Die Bundeshauptstadt befindet sich an einem geologisch komplexen Schnittpunkt von Alpen, Wiener Becken und Donau.

Besonders die charakteristischen Donauterrassen – darunter Arsenal-, Prater- und Laaerberg-Terrasse – fungieren als geologische Zeitzeugen der Eiszeiten und weisen erkennbare Spuren von tektonischen Verschiebungen auf.