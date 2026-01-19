Powerbank im Flugzeug? Diese neuen Regeln gelten jetzt

**Die Lufthansa Group hat ihre Vorschriften für den Transport von Powerbanks an Bord ihrer Flugzeuge verschärft. Die neuen Sicherheitsbestimmungen gelten für sämtliche Fluglinien des Konzerns, darunter Austrian Airlines, Eurowings, Swiss, Brussels, Discover, Edelweiss und Air Dolomiti.**

Reisende dürfen künftig maximal zwei Powerbanks mit sich führen, wobei diese in einwandfreiem Zustand sein müssen. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 100 Wattstunden pro Gerät, was ungefähr 27.000 mAh entspricht. Für leistungsstärkere Modelle bis 160 Wattstunden ist eine spezielle Erlaubnis notwendig. Auch für batteriebetriebene medizinische Geräte müssen Passagiere mindestens zwei Tage vor Abflug eine Transportgenehmigung einholen.

Nutzungseinschränkungen

Die Sicherheitsvorschriften schreiben zudem vor, dass Powerbanks ausschließlich im Handgepäck transportiert werden dürfen und während des Fluges nicht im Gepäckfach über den Sitzen verbleiben können. Das Benutzen oder Aufladen der Geräte ist während des Fluges untersagt. Diese Regelungen betreffen ebenso E-Zigaretten und Vapes.

Sicherheitsrisiken

Die Fluggesellschaft begründet die strengeren Maßnahmen mit dem erhöhten Brandrisiko, das von Lithium-Ionen-Akkus ausgeht. Mit den verschärften Vorschriften will die Lufthansa Group potenzielle Gefahrensituationen an Bord ihrer Flugzeuge minimieren.

Die Sicherheit aller Passagiere soll damit gewährleistet werden.