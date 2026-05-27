Wegovy-Revolution: Abnehm-Spritze wird zur Pille und kommt nach Europa

Schlucken statt stechen: Wegovy könnte bald auch als Tablette in Europa erhältlich sein – die Entscheidung der EU-Kommission steht noch aus.

Ein bekanntes Abnehmmedikament könnte in Europa künftig in neuer Form verfügbar sein: Der für Humanarzneimittel zuständige Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA hat eine positive Empfehlung für eine Tablettenversion von Wegovy ausgesprochen. Die Tablette enthält den Wirkstoff Semaglutid und soll einmal täglich eingenommen werden. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung liegt nun bei der EU-Kommission.

Die EMA spricht von einem wichtigen Schritt: Sollte die Zulassung erteilt werden, wäre Wegovy das erste oral einzunehmende GLP-1-Medikament zur Gewichtsregulierung in der EU. In den USA wurde die Tablettenversion bereits im Dezember 2025 zugelassen und Anfang Jänner 2026 auf den Markt gebracht.

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Wegovy als Tablette

Die Tablette richtet sich an erwachsene Patientinnen und Patienten mit Adipositas oder Übergewicht und mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung, etwa Bluthochdruck oder erhöhten Blutfettwerten. Bisher ist Wegovy in Europa vor allem als wöchentliche Injektion bekannt.

Die positive EMA-Empfehlung stützt sich unter anderem auf eine Phase-3-Studie mit 307 Erwachsenen. Laut EMA verloren Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Wegovy-Tabletten einnahmen, im Schnitt 13,61 Prozent ihres Körpergewichts. In der Placebo-Gruppe waren es 2,18 Prozent.

Novo Nordisk verweist zusätzlich auf Studiendaten, nach denen bei therapietreuer Einnahme ein mittlerer Gewichtsverlust von 16,6 Prozent erreicht wurde. Die Daten deuten außerdem auf positive Effekte bei bestimmten Herz-Kreislauf-Risikofaktoren hin.

Preis & Marktstart

Wann die Wegovy-Tablette in einzelnen europäischen Ländern tatsächlich erhältlich sein wird, hängt von der Entscheidung der EU-Kommission und den jeweiligen nationalen Verfahren ab. Novo Nordisk plant nach eigenen Angaben einen Marktstart außerhalb der USA in der zweiten Jahreshälfte.

Über den Preis in Europa will das Unternehmen erst nach einer möglichen Zulassung entscheiden. In den USA beginnen Selbstzahlerpreise für bestimmte Dosierungen bei rund 149 US-Dollar pro Monat; höhere Dosierungen können deutlich teurer sein.

Die Kosten für die bisherige Wegovy-Injektion unterscheiden sich je nach Land und Dosierung. In Deutschland liegen sie derzeit grob zwischen rund 172 und knapp 300 Euro monatlich.

Die abschließende Entscheidung über die Zulassung der Tablettenversion liegt bei der Europäischen Kommission.