Weltrekord: 14 Millionen Euro für ein Nummernschild

In Dubai fand letzte Woche eine Auktion statt, bei der ein Nummernschild für den Rekordbetrag von 15 Millionen Dollar verkauft wurde. Das Kennzeichen mit der Nummer „7“ erzielte damit den höchsten Preis, der jemals für ein Kennzeichen bezahlt wurde.

Veranstaltet wurde die Auktion von Emirates Auctions, einem Unternehmen, das sich auf den Verkauf von Autos und Kennzeichen spezialisiert hat. Der bisherige Rekord für das teuerste Kennzeichen wurde im Jahr 2008 aufgestellt, als das Kennzeichen mit der Nummer „1“ für 14,2 Millionen Dollar verkauft wurde.

Der Erlös der Versteigerung wird an die Wohltätigkeitsorganisation 1 Billion Meals Endowment gehen, die von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum gegründet wurde. Ziel der Organisation ist es, bedürftigen Gemeinden weltweit bei der Beschaffung von Nahrungsmitteln zu helfen.

Interessanterweise sind auch in anderen Ländern besondere Kennzeichen begehrt. In Hongkong wurde in diesem Jahr beispielsweise ein Kennzeichen mit dem Buchstaben „R“ für 3,25 Millionen Dollar verkauft, während zuvor ein Kennzeichen mit dem Buchstaben „W“ für 3,3 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.