Westbahnhof räumt auf – jetzt versinkt die Josefstadt im Chaos

Ein Verbot, das Ordnung schaffen sollte – doch die Folgen treffen nun einen ganzen Wiener Bezirk mit voller Wucht.

Das am 8. Mai 2026 in Kraft getretene Alkoholverbot am Westbahnhof hat die Probleme nicht gelöst – es hat sie nur verschoben. Rund um die U6-Station Josefstädter Straße hat sich die Lage seither merklich verschlechtert, weil die Drogen- und Alkoholszene schlicht in die U-Bahn gestiegen und in den Bezirk weitergezogen ist. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, gelten in dem betroffenen Grätzel neben der U-Bahnstation auch das Sophie 7, das Obdachlosen-Tageszentrum Josi sowie die Wohnhausanlage Yppenheim als Brennpunkte.

Anrainer schildern, dass Alkohol- und Drogenkonsum in der Gegend zwar schon länger präsent gewesen sei – doch seit dem Sommer habe sich die Situation grundlegend verändert. Von der früheren Ruhe sei nichts mehr übrig.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Belästigung im Yppenheim

Eine Bewohnerin berichtete der Zeitung, dass ihr Wohnhauseingang regelmäßig von hausfremden Personen blockiert werde. Die Tür zum Innenhof werde aufgebrochen; der Hof selbst diene dann als Toilette, Lagerort für Drogen oder als Konsumzone. All das habe erst mit dem Alkoholverbot am Westbahnhof begonnen, so die Anrainerin.

Das Yppenheim sei zum Treffpunkt für Menschen geworden, die zuvor offenbar rund um den Westbahnhof anzutreffen waren. Die junge Frau beschrieb Lager, in denen bis tief in die Nacht Alkohol getrunken, laut Musik gehört, Drogen konsumiert und lautstark herumgeschrien werde. Sie selbst sei in den vergangenen Monaten „mehrfach sexuell belästigt und bedroht“ worden – und das, obwohl sie schwanger sei. Bewohner des Yppenheims fordern nun eine Überprüfung des Alkoholverbots sowie verstärkte Polizeikontrollen.

Fehlende Polizisten

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp von Wien-Josefstadt hatte sich bereits im Juli vor Ort ein Bild der Lage gemacht und das Gespräch mit Anrainern gesucht. Ihr zufolge bestünden vor Ort „unterschiedliche Herausforderungen“, für die es „keine einfache Lösung“ gebe. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ verwies sie darauf, dass der Bezirk jährlich eine Million Euro in soziale Arbeit investiere und in engem Austausch mit dem Josi stehe.

Besonders brisant ist ein weiterer Hinweis der Bezirksvorsteherin: Rund 100 Polizistinnen und Polizisten würden im Bezirk fehlen. Die verfügbaren Beamten seien bereits über ihre reguläre Belastungsgrenze hinaus gefordert – sie leisteten tägliche Streifendienste vor Ort und führten regelmäßige Schwerpunktaktionen durch, wobei sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte eingesetzt würden.

Zusätzlich sei eine Schutz- und Waffenverbotszone eingerichtet worden.