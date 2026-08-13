Täglich Betrunkene: Jetzt soll Alkoholverbot für Bahnhof kommen

Am Linzer Hauptbahnhof brodelt es – und der politische Druck wächst. Jetzt sollen konkrete Maßnahmen die Lage verändern.

Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) will das Alkoholverbot auf weitere stark frequentierte Bahnhöfe in Österreich ausweiten – darunter auch den Linzer Hauptbahnhof. Ziel der Maßnahme ist es, Übergriffe auf ÖBB-Bedienstete einzudämmen. Die Bundesbahnen wurden beauftragt, eine entsprechende Ausweitung zu prüfen.

An mehreren großen Verkehrsknotenpunkten – darunter der Salzburger Hauptbahnhof, Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf – gilt das Verbot bereits. Auf den Vorplätzen ist der Konsum von Alkohol untersagt, in den Gebäuden und auf den Bahnsteigen ist lediglich übermäßiges Trinken verboten.

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Linzer Bahnhofsviertel

Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) räumt ein, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Lage rund um den Bahnhof als belastend empfinden. „Insbesondere suchtkranke Personen sorgen dort immer wieder für Probleme und beeinträchtigen das subjektive Sicherheitsgefühl.“

Eine eigens eingerichtete Arbeitsgruppe soll bis zum Herbst konkrete Maßnahmen ausarbeiten – vorgesehen sind neben einem Alkoholverbot auch eine polizeiliche Schutzzone sowie der Einsatz von Videoüberwachung. „Die Situation im Bahnhofsviertel ist nicht zufriedenstellend und für viele Menschen untragbar“, so Raml.

Hajarts Kritik

Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP) geht das geplante Vorgehen nicht weit genug. „Die Situation sei nicht länger hinnehmbar, es dürfe nicht bei einer Prüfung bleiben“, betont Hajart. „Ein Alkoholverbot am Linzer Hauptbahnhof muss umgehend kommen.“

Gleichzeitig richtet er scharfe Kritik an Raml, dem er jahrelanges Nichtsthandeln vorwirft, während die Lage zunehmend eskaliert sei. „Jeden Tag belagern 40 bis 70 Personen schwerst betrunken den Bahnhofspark. Vermüllung, Geschrei, Gewalt, Drogenhandel und -konsum inklusive“, so der Politiker.

Die Gewalt-Problematik ist dokumentiert: Im April 2025 kam es im Bahnhofspark zu einer Massenrauferei mit rund 20 Beteiligten, bei der ein Polizist verletzt wurde.