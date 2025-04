Wetten, Rauchen, Telefonieren: DAS ändert sich ab heute

Österreich bereitet sich auf gravierende Änderungen im Steuer- und Preissektor vor. Die Steuervergünstigung für Photovoltaikanlagen läuft aus, und Tabak wird teurer.

Steuer- und Preisänderungen

Österreich sieht sich im April mit einer Reihe von Anpassungen konfrontiert, die sowohl steuerliche als auch preisliche Veränderungen mit sich bringen. Eine zentrale Neuerung betrifft die Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen). Der seit Anfang 2024 geltende Nullsteuersatz auf Lieferung und Installation dieser Anlagen läuft aus. Diese steuerliche Erleichterung bleibt nur noch bis Ende 2025 bestehen, sofern der Vertrag vor dem 7. März abgeschlossen wurde, so das Bundesministerium.

Tabak- und Wettsteuer

Im Bereich der Tabaksteuer kommt es zu einer Erhöhung auf 83,5 Euro je 1.000 Zigaretten, was zu einem Preisanstieg von etwa 20 bis 30 Cent pro Packung führt. Auch elektronische Tabakerhitzer und andere Alternativen sind betroffen. Ab 2026 wird der niedrigere Steuersatz für Alternativen wie Nikotinbeutel an den herkömmlichen Zigarettensteuersatz angepasst. Die Wettgebühren steigen von derzeit zwei Prozent auf etwa fünf Prozent, was Mehreinnahmen im Millionenbereich verspricht.

Eine weitere Änderung betrifft die motorbezogene Versicherungssteuer, die künftig auch für Elektroautos gilt. Ausgenommen sind elektrisch betriebene Mopeds, während es bei Plug-in-Hybriden Anpassungen gibt.

Telekommunikation und Bildung

Im Telekommunikationssektor erhöhen sich fast 60 Prozent der Handytarife und 90 Prozent der Internettarife um 2,9 Prozent. Diese Anpassung ist der Inflation geschuldet, da viele Tarife an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind, wie tarife.at berichtet. Die Wertsicherungsklausel der Anbieter spielt hierbei eine Rolle.

Die Bildungskarenz wird abgeschafft, was zur Streichung von Geldern für Weiterbildung führt. Für Vereinbarungen nach dem 28. Februar werden keine Gelder mehr gewährt, eine Entscheidung, die der Nationalrat bereits am 7. März traf.

Eine geplante Mietanhebung für geregelte Mietverhältnisse wird durch eine Mietpreisbremse gestoppt, die Altbau-, Gemeindebau- und Genossenschaftswohnungen betrifft.

Zudem ändern sich ab dem 2. April die Einreisebestimmungen nach Großbritannien. Eine elektronische Reisegenehmigung (ETA UK) wird erforderlich, die etwa zwölf Euro kostet. Sicherheitskontrollen werden durch Online-Abfragen von Vorstrafen verbessert.

Eine gültige ETA erlaubt mehrere Reisen innerhalb von zwei Jahren, wobei jede Reise bis zu sechs Monate dauern kann.