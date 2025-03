Wie viel sollte eine Frau wiegen? Die exakte Gewichtstabelle nach Alter!

Das Streben nach Idealgewicht ist komplex und von Trends und Eigenwahrnehmung geprägt. Ernährungsberaterin Branka Mirkovic betont die Rolle von Muskelmasse und Körperfett.

Das Streben nach dem Idealgewicht, bei dem man sich wohl und attraktiv fühlt, kann durch gesellschaftliche Trends und persönliche Wahrnehmungen beeinflusst werden. Ernährungsberaterin Branka Mirkovic betont, dass es zwar eine Formel zur Bestimmung des Idealgewichts gibt, jedoch auch andere Faktoren wie Muskelmasse und Körperfettanteil eine Rolle spielen. Selbst schlanke Personen können klinisch fettleibig sein, wenn sie Muskelmasse statt Fett verlieren. Ein gesundes Verhältnis von Muskeln zu Fett sorgt für ein straffes Erscheinungsbild, während ein höherer Fettanteil, trotz geringeren Gewichts, schlaff wirken kann.

Mirkovic hebt hervor, dass der Körperfettindex, die Ernährung und Bewegung entscheidend sind. Da jeder Mensch unterschiedlich gebaut ist, variiert das Idealgewicht individuell. Dennoch geben die Kilos einen Anhaltspunkt, ob man in guter Form ist oder auf seine Ernährung achten sollte. Die Tabelle mit Idealgewichten nach Körperbau und Alter zeigt, dass sich das Konzept des Idealgewichts verändert hat und heute schlankere Körperformen erwartet werden, insbesondere bei älteren Menschen, die Muskelmasse verlieren.

Idealgewicht nach Alter

Für Frauen zwischen 18 und 25 Jahren liegt das Idealgewicht je nach Körperbau zwischen 55 und 67 kg. In den Dreißigern verschiebt sich dieses Ideal auf 56,5 bis 68,5 kg. Frauen in ihren Vierzigern sollten je nach Körperbau zwischen 58 und 70 kg wiegen. Nach dem 50. Lebensjahr, wenn der Stoffwechsel langsamer wird, liegt das Idealgewicht zwischen 60 und 72 kg. Eine Frau mit durchschnittlicher Größe von 170 cm wird als untergewichtig eingestuft, wenn sie unter 53,5 kg wiegt, und als übergewichtig, wenn sie über 72 kg wiegt.

18–25 Jahre: 61 kg

Frauen in ihren Zwanzigern profitieren von einem schnellen Stoffwechsel, doch gesunde Vorsicht ist angebracht. Idealgewicht: schlanke Frauen sollten etwa 55 kg auf die Waage bringen, Frauen mittlerer Statur etwa 61 kg und jene mit kräftigerem Körperbau rund 67 kg. Diese Werte lassen sich durch eine Ernährung mit ausreichend Fisch, Fleisch, fetthaltigeren Milchprodukten und Vollkornprodukten sowie Obst und Gemüse gut halten. Empfehlenswert sind auch regelmäßige Aktivitäten wie Radfahren, die den Stoffwechsel zusätzlich unterstützen.

26–40 Jahre: 62,5 kg

In den Dreißigern verlangsamt sich der Stoffwechsel bei Frauen, was sich zwar in leicht zunehmendem Gewicht äußern kann, aber immer noch gut kontrollierbar bleibt. Ideale Werte liegen für schlanke Damen bei rund 56,5 kg, für jene mittlerer Statur bei 62,5 kg und für Frauen mit kräftigerer Konstitution bei etwa 68,5 kg. Die Figur lässt sich durch eine ausgewogene Ernährung mit reduziertem Fettanteil erhalten. Regelmäßige Bewegung wie moderates Radfahren, schnelles Gehen und Schwimmen unterstützen die Gesundheit zusätzlich.

40–50 Jahre: 64 kg

Frauen ab 40, besonders nach dem 45. Lebensjahr, sollten den Konsum von fettreichem Fleisch und Milchprodukten deutlich reduzieren. Empfohlen werden stattdessen magere Fleisch- und Milchprodukte sowie viel frisches Obst und Gemüse. Brot, Kartoffeln, Reis und Pasta sollten nur sparsam konsumiert werden. Das ideale Gewicht beträgt in dieser Altersgruppe etwa 58 kg für schlanke Frauen, 64 kg für jene mittlerer Figur und 70 kg für Frauen kräftigerer Statur.

50+: 66 kg

Frauen ab 50 befinden sich in einer Phase des verlangsamten Stoffwechsels, weshalb sie täglich 350 bis 500 Kalorien weniger benötigen, um ihr Gewicht zu halten. Experten raten, vier bis fünf kleine Mahlzeiten täglich zu sich zu nehmen, weniger Fleisch und Fisch zu essen und stattdessen auf fettarme Produkte und tägliche Portionen von Obst und Gemüse in Form von Salaten zu setzen. Süßigkeiten sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. Ideale Werte: schlanke Frauen sollten 60 kg, Frauen mittlerer Statur 66 kg und kräftiger gebaute Frauen etwa 72 kg wiegen.

Anpassung im Alter

Mirkovic empfiehlt, die Ernährung an den veränderten Stoffwechsel anzupassen, insbesondere im Alter, und betont die Bedeutung regelmäßiger körperlicher Aktivität. Yoga, Schwimmen und altersgerechte Übungen helfen, das Gewicht zu halten.

Die Kalorienzufuhr sollte mit dem Alter reduziert werden, um die Muskelmasse zu erhalten und den Stoffwechsel zu unterstützen.