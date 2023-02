Wien: Ende der Maskenpflicht ab 1. März?

In Wien wird morgen auf höchster Ebene über die weiteren Corona-Maßnahmen beraten. Ab Mittag wird die Expertenrunde von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) tagen, auch Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) werden teilnehmen.

Laut offiziellen Angaben ist derzeit noch nicht klar, welche Corona-Maßnahmen in der Bundeshauptstadt ab Anfang März gelten werden. Das bezieht sich etwa auf die derzeit bestehende Maskenpflicht in den Öffis und die verpflichtenden PCR-Tests in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Die aktuelle Wiener Verordnung ist bis Ende Februar gültig. Der Bund hat die Aufhebung aller Corona-Schutzmaßnahmen bis spätestens 30. Juni angekündigt. Die Maskenpflicht in vulnerablen Bereichen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen endet bereits mit 30. April.

Auch die Wiener Linien, die sich mit Widerstand gegen Maskenkontrolleure konfrontiert sehen, wollen die Maskenpflicht nicht weiter verlängern. Laut gut informierten Quellen wird die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln ab 1. März auch in Wien abgeschafft.