Wien Simmering: Mann wollte Frau in Park vergewaltigen

Schockierender Vorfall in Wien-Simmering: Ein Unbekannter versuchte eine Frau im Park zu vergewaltigen. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen!

Ein derzeit noch unbekannter Mann soll versucht haben eine Frau in Wien-Simmering im Bereich des Luise-Montag- Park in ein Gebüsch zu zerren und zu vergewaltigen. Die Frau konnte den Angriff durch Tritte und Schläge abwehren. In weiterer Folge ist der Mann in unbekannte Richtung geflohen. Zuvor habe die Frau zwei Männer auf einer Parkbank wahrgenommen. Es besteht der Verdacht, dass einer der Männer der Täter ist.

Ermittlungen laufen noch

Das Landeskriminalamt Wien, übernimmt die Ermittlungen. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.

Personenbeschreibung

Die Polizei hat außerdem Personenbeschreibungen der Verdächtigen veröffentlicht: Der erste Verdächtige ist männlich, ca. 185 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, von schlanker Statur und trägt einen Vollbart. Er war mit einer beige Louis Vuitton Jacke, einer Louis Vuitton Kappe, einer blauen Jeanshose und einem schwarzen Shirt bekleidet. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls männlich, ca. 190 cm groß, etwa 30-40 Jahre alt, mit dunklem Vollbart und dunkelbraunen Haaren. Er trug eine schwarze Bomberjacke, schwarze Jeans, schwarze Turnschuhe und ein weißes Shirt.