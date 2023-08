Wassermelonen-Schale ist der neue Sommer-Snack!

Wusstest du, dass die Schale der Wassermelonen nicht nur essbar, sondern auch besonders gesund ist? Statt sie wegzuwerfen, haben wir hier wunderbare Tipps und Tricks, um die Wassermelonenschale in deinen Alltag zu integrieren.

Wassermelonen schaffen es mühelos, sich den Titel als perfekter Sommer-Snack zu sichern: Sie sind süß, erfrischend und mit einem Wasseranteil von rund 95 Prozent unglaublich hydratisierend. Doch die Frucht hat noch mehr zu bieten. Sie ist reich an Vitamin A für eine gesunde Haut und gute Sehkraft, sowie Vitamin C, das unser Immunsystem stärkt.

Die Schale, genauer gesagt der weiße Rand zwischen Fruchtfleisch und grüner Haut, enthält wertvolle Ballaststoffe sowie Vitamine C und B6. Für eine optimale Nutzung solltest du lediglich den äußersten, dunkelgrünen Rand entfernen.

Smoothies und Sommersalate

Statt die Schale wegzuwerfen, kannst du sie in deinen Speiseplan integrieren. Beim nächsten Smoothie einfach das weiße Fruchtfleisch hinzufügen oder in einem Sommersalat verwenden. Du wirst überrascht sein, wie gut der Geschmack an eine Salatgurke erinnert!