Wien trotzt Krise: Einziges Bundesland mit Wirtschaftswachstum

Wien trotzt dem Trend: Als einziges Bundesland verzeichnet Wien 2024 Wirtschaftswachstum. Ein diversifizierter Dienstleistungssektor treibt den Erfolg voran.

Wien erlebte im Jahr 2024 als einziges Bundesland in Österreich ein Wirtschaftswachstum, während andere Regionen mit Rückgängen zu kämpfen hatten. Die Hauptstadt erwies sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten als stabiler Anker. Laut einer aktuellen Wirtschaftsanalyse der UniCredit Bank Austria führte Wien 2024 zum zweiten Mal in Folge das Wachstumsranking der Bundesländer an. Mit einem Anstieg von 0,5 Prozent hob sich Wien deutlich von den anderen Regionen ab. Im Gegensatz dazu stagnierte Tirol, während alle anderen Bundesländer, insbesondere Oberösterreich mit einem Rückgang von 2,5 Prozent, Verluste verzeichneten.

Der Erfolg Wiens ist vor allem dem diversifizierten Dienstleistungssektor zu verdanken. Der Tourismus verzeichnete ein Nächtigungsplus von über 9 Prozent – ein österreichweiter Rekord. Auch der öffentliche Sektor und die Immobilienbranche trugen zur positiven Entwicklung bei. Besonders die Wiener Pharmaindustrie erwies sich als robust und leistete einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität des Exportsektors.

Obwohl Wien mit 11,4 Prozent die höchste Arbeitslosenquote unter den Bundesländern verzeichnete, konnte es dennoch das stärkste Beschäftigungswachstum erzielen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Schaffung neuer Arbeitsplätze: Bis 2030 sollen 21.000 zusätzliche Stellen entstehen, einschließlich einer Erweiterung der Lehrstellen. Diese Maßnahmen sollen die wirtschaftliche Resilienz der Stadt stärken und jungen Menschen sichere berufliche Perspektiven bieten.

Wien als Wirtschaftsmotor

Lesen Sie auch: Mietboom: In diesen beliebten Bezirken explodieren die PreiseEine umfangreiche Analyse enthüllt, dass die Mietpreise 2024 in Österreich stark gestiegen sind. Erfahren Sie, welche Bezirke am stärksten betroffen sind

Mietboom: In diesen beliebten Bezirken explodieren die PreiseEine umfangreiche Analyse enthüllt, dass die Mietpreise 2024 in Österreich stark gestiegen sind. Erfahren Sie, welche Bezirke am stärksten betroffen sind Neuerungen: So wird jetzt die Wohnbeihilfe ausgeweitet!Vor knapp einem Jahr wurde die Wohnbeihilfe der Stadt überarbeitet, wodurch eine höhere Höchsteinkommensgrenze eingeführt wurde. Dies führte dazu, dass

Neuerungen: So wird jetzt die Wohnbeihilfe ausgeweitet!Vor knapp einem Jahr wurde die Wohnbeihilfe der Stadt überarbeitet, wodurch eine höhere Höchsteinkommensgrenze eingeführt wurde. Dies führte dazu, dass Bonus läuft am Freitag aus: So könnt ihr bis zu 2.000 Euro erhaltenDer Handwerkerbonus 2024 bietet bis zu 2.000€ Unterstützung für österreichische Haushalte. Erfahren Sie, wie Sie diesen Bonus sichern können und welche

„Wien ist der Wirtschaftsmotor Österreichs – auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz und zeigen vor, wie aktive Arbeitsmarktpolitik funktioniert: z.B. mit der Joboffensive 50plus, dem Programm Jobs PLUS Ausbildung und Wiener Ausbildungsgeld“, so Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf der Plattform X.