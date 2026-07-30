Wien übernimmt Srebrenica-Mahnmal: Völkermord-Erinnerung wird Stadtgeschichte

Wien setzt ein bleibendes Zeichen: Ein Mahnmal für die Opfer von Srebrenica wird dauerhaft Teil des städtischen Gedenkens.

Wien hat die Schenkungsurkunde für das Denkmal „Blume von Srebrenica“ unterzeichnet und damit die dauerhafte Verantwortung für dessen Erhalt übernommen. Das Mahnmal wird künftig als Teil des städtischen Denkmalbestands von den zuständigen Dienststellen betreut – und die Erinnerung an die Opfer des Völkermords in Srebrenica damit fest im öffentlichen Raum der Bundeshauptstadt verankert.

Der Weg zu diesem Moment begann am 6. Juli 2022, als der Nationalrat einstimmig eine Resolution zum Gedenken an den Völkermord in Srebrenica verabschiedete. Das Parlament bekannte sich darin zur historischen Verantwortung, ehrte die Opfer und sprach sich für eine Stärkung der internationalen Erinnerungskultur aus – verbunden mit dem Aufruf, den 11. Juli als europäischen Gedenktag würdig zu begehen. Den Anstoß dazu gab der Verband der bosnisch-herzegowinischen Vereine in Österreich, „Consilium Bosniacum“, der noch im selben Jahr das Projekt zur Errichtung des Denkmals ins Leben rief.

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Mahnmal vor der UNO

Seinen Platz fand das Mahnmal vor dem Wiener Sitz der Vereinten Nationen – einem der bedeutendsten internationalen Standorte Europas. Gestaltet als begehbarer Pavillon, vereint es eine stilisierte Blume, das weltweit anerkannte Symbol für Erinnerung, Frieden und Gerechtigkeit, mit elf abstrahierten weiblichen Figuren, die die Überlebenden und Angehörigen der Opfer verkörpern. Die architektonische Sprache verbindet zeitgenössischen künstlerischen Ausdruck mit der Wiener Pavillon-Tradition und schreibt die Erinnerung an Srebrenica damit dauerhaft in den europäischen öffentlichen Raum ein.

Mit der offiziellen Übernahme durch die Stadt erhält das Projekt nun seine institutionelle Verankerung. Das Denkmal bleibt damit ein fester Bestandteil des Wiener Stadtbilds – als Ort der Erinnerung, der Bildung und der Mahnung für kommende Generationen.

Europäische Verantwortung

Für das „Consilium Bosniacum“ ist dies ein historischer Moment und ein klares Signal: Wahrheit, Gerechtigkeit und Erinnerungskultur sind dauerhafte europäische Werte. Die Aufnahme in den städtischen Denkmalbestand mache deutlich, dass die Erinnerung an den Völkermord in Srebrenica keine ausschließlich bosnisch-herzegowinische Angelegenheit sei, sondern Teil einer gemeinsamen europäischen Verantwortung.