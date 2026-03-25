Wiener Linien rüsten auf: Echtzeit‑Umsteigeanzeigen in Bus & Bim!

Wer in Wien umsteigt, verliert oft wertvolle Sekunden. Eine neue Funktion soll das künftig ändern.

An knapp 3.700 Haltestellen im Wiener Liniennetz besteht die Möglichkeit, in andere Linien umzusteigen. Welche Anschlussverbindungen an der jeweils nächsten Haltestelle zur Verfügung stehen, werden die Infoscreens in den Fahrzeugen den Fahrgästen künftig direkt anzeigen. Die entsprechende Einblendung erscheint rund 20 Sekunden bevor das Fahrzeug in die Haltestelle einfährt – ausreichend Zeit, um sich über die Weiterfahrtmöglichkeiten zu informieren.

Die dafür benötigten Echtzeitdaten werden direkt von der Datendrehscheibe der Wiener Linien bezogen, auf die auch die WienMobil-App zurückgreift.

Schrittweise Umstellung

Erarbeitet wurde die Lösung von der Abteilung für Nachrichtentechnik und Zugsicherung der Wiener Linien gemeinsam mit dem technischen Team von Infoscreen. Die Aktualisierung wird nun schrittweise in alle geeigneten Fahrzeuge des Netzes übertragen. Den Abschluss der Umstellung haben die Wiener Linien für spätestens 30. März angekündigt.

Stimmen zur Neuerung

„Wir investieren laufend in ein modernes und leistungsfähiges Öffi-System. Die neuen Umsteigeanzeigen sind ein weiterer Baustein, um den öffentlichen Verkehr noch attraktiver zu machen und mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bim zu bewegen“, meinte Wiens Öffi-Stadträtin Ulli Sima.

„Die neuen Umsteigeanzeigen bieten noch besseren Komfort und sind ein Beispiel dafür, wie die Digitalisierung und technische Lösungen helfen, noch besser und schneller von A nach B zu kommen. So können wir den Fahrgastfluss noch reibungsloser abwickeln“, sagte Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin der Wiener Linien.