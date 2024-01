Wiener Volksschulen: Zunahme von Schülern mit mangelnden Deutschkenntnissen

Die Wiener Volksschulen sehen sich mit einer wachsenden Herausforderung konfrontiert. Die Zahl der Schüler, die nur unzureichend Deutsch sprechen, hat sich um beeindruckende 27 Prozent erhöht. Diese Information wurde vom Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bekannt gegeben. Als Hauptursachen nennt er die Zuwanderung aus der Ukraine und Familiennachzüge.

Die Wiener Bildungsdirektion hat im Schuljahr 2022/23 insgesamt 13.531 außerordentliche Schüler registriert, also Kinder mit zu geringen Deutschkenntnissen. Fast die Hälfte dieser Schüler wurde nicht in Österreich geboren. Besonders betroffen sind Bezirke wie Favoriten und Donaustadt, die jeweils 2.232 bzw. 1.364 dieser Kinder beherbergen.

Familienzusammenführungen

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig. Neben der Zuwanderung aus der Ukraine spielen vor allem Familienzusammenführungen eine Rolle. Wiederkehr weist darauf hin, dass Wien als einziges Bundesland die Quote in der Grundversorgung von Asylwerbern übererfüllt. Dies führt zu zusätzlichen Herausforderungen bei der Integration an Schulen. „Ich fordere daher Strafzahlungen für alle Bundesländer, die sich nicht an die fixierten Quoten halten. Wien braucht Luft, um seine eigenen Herausforderungen zu meistern, wir können nicht auch die Aufgaben aller anderen Bundesländer in diesem Bereich übernehmen“, mahnt der Bildungsstadtrat.

Kindergartenbereich

Trotz der enormen Herausforderungen hat Wien bereits Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu verbessern. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Kindergartenbereich. Wiederkehr ist überzeugt, dass eine Verbesserung der Situation hier langfristig auch zu weniger außerordentlichen Schülern führen wird. In seiner Amtszeit wurde die Anzahl der Sprachförderkräfte bereits auf 397 erhöht. Bis Ende 2025 soll diese Zahl auf 500 steigen.

Sommerdeutschkurse

Sprachförderung wird auch für Schulkinder angeboten, insbesondere in Form von Sommerdeutschkursen. Die Daten rund um außerordentliche Schülerinnen und Schüler in Wiener Volksschulen sind sehr ernst zu nehmen. Wir wissen, dass der Erwerb und die Kenntnis der deutschen Sprache die wichtigsten Elemente sind, um einmal ein erfolgreiches, geglücktes Leben führen zu können“, betont Wiederkehr.

Die Stadt Wien nimmt die Herausforderung also ernst und setzt auf intensive Sprachförderung, um die Integration der Schüler zu erleichtern. Eine Lösung ist dringend gefordert, um die Qualität der Bildung für alle Schüler in Wien zu gewährleisten.