Will Smith wird vor laufenden Kameras verhaftet! (VIDEO)

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und einer der beliebtesten Hollywood-Schauspieler aller Zeiten in einem Video ergeben einen Internet-Hit par excellence – wie wir anhand dieses Beispiels erkennen können…

Zwei derartige Weltstars in einem Video bekommt man selten zu Gesicht – fast genauso selten, wie man sieht, wie Everybody’s Darling, Will Smith vor laufenden Kameras festgenommen wird. Genau das passierte nun aber in einer Aufnahme, die viral ging.

Im Clip ist zu sehen, wie Smith den 33-jährigen Formel-1-Fahrer vor dem letzten Grand Prix der Saison am Sonntag in Abu Dhabi an einen Sessel fesselt, um statt ihm das Rennen zu absolvieren.

“Du bist schwarz, ich bin schwarz, keiner wird es merken”, so der 50-jährige Hollywood-Star während er Hamilton außer Gefecht setzt. Das lustige Video, das mit Smiths Verhaftung endet, wurde inzwischen über 2,5 Millionen Mal angesehen.

Es ist nur eine Aufnahme von vielen, die Smith neuerdings auf Social Media postet. Damit möchte der Schauspieler im Zuge seines 50. Lebensjahres alles erleben, das noch auf seiner Liste steht.

