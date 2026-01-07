Winter-Crash: Kroate stürzt mit Luxus-SUV über Böschung

Auf verschneiter Tiroler Straße verlor ein junger Kroate die Kontrolle über seinen Mercedes-SUV. Der Wagen durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab.

Ein 27-jähriger Kroate kam am Dienstagabend mit seinem Mercedes-SUV auf der winterlichen Unterinntalstraße von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn, durchbrach dann die Leitplanke und stürzte mehrere Meter eine verschneite Böschung hinab, wo er schließlich im Waldgestrüpp zum Stehen kam.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr in Angerberg bei Kufstein (Tirol). Der junge Mann war in Richtung Langkampfen unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Fahrzeug im Gestrüpp

„Das Fahrzeug rutschte über den angrenzenden, verschneiten Hang und kam letztlich rund fünf Meter unterhalb der Straße in dichtem Gestrüpp zum Stillstand„, teilte die Polizei mit. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Unfallwagen befreien, zog sich jedoch Verletzungen am linken Knie zu.

Straßensperrung nötig

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachten Rettungskräfte den Verletzten ins Krankenhaus Kufstein. Die Feuerwehr sicherte das verunglückte Fahrzeug und half bei der anschließenden Bergung. Der Mercedes wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die L211 in diesem Abschnitt etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.