Wird Baca überleben? Das sagt „Juzni vetar“- Regisseur

Die Erfolgsserie „Juzni vetar-Na granici“ hat die Zuschauer in Atem gehalten und lässt sie gespannt auf die nächste Staffel warten. Regisseur Milos Avramovic hat kürzlich verraten, dass sich die dritte Folge nicht um politische Bestrebungen von Petar Maras oder Bacas Krise drehen wird.

Die letzte Folge hat die Fans jedoch mit einer unerwarteten Wendung – Sofias Verrat an Maras und das ungewisse Schicksal von Baca – in helle Aufregung versetzt.

Zwei Partner aus der Nachbarschaft haben es an die Spitze geschafft und wurden führende Drogenbosse auf dem Balkan, aber ihr Niedergang ist unausweichlich. In der zweiten Staffel der Serie „Juzni vetar: Na granici“ haben sie ihren Weg weiterhin abwärts fortgesetzt, viele im Clan haben sie verlassen, aber das ist nicht das Ende. Der dritte Teil der Geschichte, der dieses Jahr gedreht wird, bringt die endgültige Auflösung der beliebten Sage. Eines ist sicher, „Juzni vetar“ geht nirgendwohin ohne seinen Baca.

„Natürlich wird auch Baca in der Fortsetzung dabei sein, es gibt keine Diskussionen über seinen Tod. Wir haben gesehen, dass er in eine Krise geraten ist, alles, was ihnen passiert ist, hat ihn geschwächt, aber ich kann allen „Juzni vetar“ -Fans versichern, dass Baca stärker zurückkehrt als je zuvor“, sagt der Regisseur.

(FOTO: Screenshot/ Instagram)

Avramovic bekommt weiterhin Fragen zu den Charakteren gestellt, und viele fragten sich, warum Maras Sofia mit einer Russin betrogen hat, sowie wie sein Vater Lazar überlebt hat.

„Mir ist nicht klar, hat Maras Sofija betrogen?“ war die Frage, worauf Milos antwortete: „Er ist wütend auf sie“.

Ebenso war die Hauptfrage, ob Baca am Leben bleibt, worauf Milos antwortete, dass er leicht verletzt sein und am Leben bleiben wird.

Was die Hauptfiguren betrifft, so haben die beiden Drogenbarone aus dem Viertel die Spitze erreicht, aber ihr Untergang ist unvermeidlich. Die dritte Staffel wird das endgültige Ende der geliebten Saga bringen, aber eines ist sicher – Baca wird zurückkehren und stärker denn je sein.

Eine weitere Neuigkeit ist, dass Pamela Anderson in der Fortsetzung mitspielen wird, wobei bereits Details über ihre Gage bekannt gegeben wurden.