Wo sind die zwei versteckten Turnschuhe am Strand?

Wie jeder Sandstrand ist auch diese Illustration voll mit Handtüchern und Sonnenschirmen. Und wie jeder Strand verbirgt er auch zwei Gegenstände, die eine Touristenfamilie verloren hat.

Irgendwo auf dem Bild liegen zwei Turnschuhe, die ein Besucher am Strand zurückgelassen hat. Können Sie sie sehen? Wenn Sie die Schuhe schnell genug finden, können Sie auch den Rekord brechen. Laut den Erstellern des Puzzles, FootActive, beträgt die schnellste Zeit zum Lösen des Puzzles eine Minute und 20 Sekunden.

Dies sind die berühmtesten optischen Täuschungen, die Sie wirklich verwirren werden!

Poggendorffs Illusion ist einer dieser Tricks der optischen Täuschung, bei denen Sie zweimal hinschauen werden. Wenn Sie sich das Bild links ansehen, wird es Ihnen vorkommen, dass die schwarze Linie eine Fortsetzung der unteren blauen Linie ist, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist!

Die Herausforderung könnte Sie verwirren, und 70 Prozent der Befragten konnten innerhalb einer Minute nur einen von zwei Schuhen finden. Die Turnschuhe sind knallrot, was es noch schwieriger macht, sie in diesem Durcheinander zu finden. Wenn Sie beide Schuhe nicht finden können, sehen Sie sich die Lösung an.