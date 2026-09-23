KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Musikrelease

Zdravko Colic mit neuem Album: Diese Stars sind dabei

Zdravko Colic mit neuem Album: Diese Stars sind dabei
Foto: Screenshot Facebook
2 Min. Lesezeit |

Zdravko Colic ist zurück – mit neuem Album, alten Gefährten und einem Sound, der Generationen verbindet.

Zdravko Colic meldet sich mit einem neuen Album zurück. „Maštam i praštam“ erscheint bei Croatia Records und ist ab dem 30. September auf den gängigen Streaming-Plattformen sowie auf Vinyl und CD erhältlich. Bereits jetzt ist das Album im Vorverkauf verfügbar.

Prominente Mitstreiter

Für die Produktion holte sich Colic ein prominentes Ensemble an Mitstreiterinnen und Mitstreitern ins Boot. Mit dabei sind unter anderem Dino Merlin, Zlatan Fazlic Fazla, Niksa Bratos, Toni Huljic und Antonija Sola. An den Stücken „Teče Una“ und „Kako plače ovaj lav“ war Colic selbst als Autor beteiligt.

Dino Merlin zeichnet für Titel wie „Proljeće za ljubavnike“, „Zašto ona“ und „Biraj ti“ verantwortlich, während „Vrijeme ljubavi i nade“ aus der Feder von Zlatan Fazlic Fazla und Niksa Bratos stammt.

Colics Musikalische Handschrift

Mit dem neuen Werk bleibt Colic seiner musikalischen Handschrift treu: vertraute Klänge, behutsam mit zeitgenössischen Elementen verwoben. Der Sänger zählt seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren der BKS-Musikszene und genießt generationenübergreifend große Beliebtheit – nicht zuletzt in der Diaspora, wo seine Musik seit jeher einen festen Platz hat.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Insolvenz
Leere Bowls: Poke-Lokal kämpft gegen Pleite
| Tierschutzdebatte
Was passiert mit Millionen Hunden? Laut Türkei 99 Prozent aller Straßenhunde „weg“
| Musikrelease
Zdravko Colic mit neuem Album: Diese Stars sind dabei
| Spritpreisbremse
Spritpreisbremse beschlossen: Jetzt greift die Regierung endlich ein
| Quartierssschließung
Kärnten schließt letztes Asylheim – doch Reaktivierung bleibt möglich
MEHR AKTUELLE NEWS