Zlatan Ibrahimović bestätigt „Nein“ zur WM in Russland

Zlatan Ibrahimović hat zuletzt die Hoffnung genährt, dass er bei der kommenden WM in Russland spielen wird. Doch der schwedische Sportdirektor Lars Richt lehnt ein Comeback Ibrahimovićs in der Nationalmannschaft ab.

Bei seinem Auftritt in der US-Talkshow von Jimmy Kimmel spielte Zlatan Ibrahimović mit der Hoffnung seiner Fans. Er erklärte, dass eine WM ohne ihn keine WM wäre. Doch nun wurde der Beschluss gefasst: Schwedens Stürmerstar Zlatan Ibrahimović wird bei der Fußball-WM in Russland nicht in die schwedische Nationalmannschaft zurückkehren, berichtet „Kleine Zeitung“.

Der 36-Jährige habe nun bekannt gegeben, dass er seine Meinung zum Rücktritt nicht geändert habe, erklärte Lars Richt, der Sportdirektor des schwedischen Verbands: „Es bleibt beim Nein.“ Nach der EM 2016 war Zlatan Ibrahimović aus der schwedischen Nationalmannschaft ausgetreten. Derzeit spielt er bei L.A. Galaxy. Seit Wochen heizte er mit diversen Aussagen die Gerüchteküche über eine Rückkehr an.

Dem bereitete Rich tun ein Ende: „Das bedeutet, dass Zlatan Ibrahimović, aus denselben Gründen wie bei den letzten Zusammenkünften des Nationalteams, nicht für das WM-Aufgebot berücksichtigt wird, das Trainer Janne Andersson am 15. Mai bekanntgeben wird.“

🇸🇪 The Swedish FA have officially confirmed that Zlatan Ibrahimovic will not be coming out of international retirement for the 2018 #WorldCup pic.twitter.com/f64LA7HlQp

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) April 26, 2018