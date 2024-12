Zuerst 13 Grad und dann folgen Schnee und Sturm

Diese Woche präsentiert sich Österreichs Wetter in einer Vielfalt, die von ruhigen, milden Phasen bis hin zu stürmischen und winterlichen Bedingungen reicht. Der Einfluss des Hochs „Friedrich“ sorgt zunächst für milde Temperaturen und ruhiges Wetter. Doch bereits ab Donnerstag ist mit einer drastischen Wetteränderung zu rechnen, wenn eine Kaltfront erwartet wird, die trübes und stürmisches Wetter mit sich bringt. Ab Freitag sind Schnee und kalte Temperaturen zu erwarten.

Der Donnerstag beginnt in tiefer gelegenen Regionen weiterhin mit hartnäckigem Nebel. Während die Sonne im östlichen Bergland noch zeitweise durchbricht, zieht im Westen rasch eine dichte Wolkendecke auf. Am Nachmittag kommt es am Bodensee (in Vorarlberg) zu den ersten Schauern, die sich bis zum Abend weiter über den Westen ausbreiten. Bis zur Nacht sinkt die Schneefallgrenze in den westlichen Landesteilen bis in die Täler. Die Temperaturen steigen tagsüber nochmals auf 3 bis 13 Grad Celsius. Der Wind weht mäßig aus Südost bis Südwest.

Am Freitag steht ein markanter Wetterwechsel bevor. Bereits in den Morgenstunden ziehen Regen und Schneefall von Westen her über das Land, wobei die Schneefallgrenze auf 700 bis 300 Meter absinkt. In den nördlichen, östlichen und südlichen Regionen wird sich die Sonne vereinzelt zeigen, während es von Vorarlberg bis ins Mostviertel winterlich bleibt. Dort sind Schneefall oder Schneeregen zu erwarten. Der Wind weht aus West bis Nord und kann lokal stürmisch werden. Die Temperaturen variieren stark zwischen -1 und +8 Grad Celsius, abhängig von der Region und Höhenlage.

Auch am Wochenende bleibt das Wetter wechselhaft. Der Samstag beginnt entlang der Alpennordseite mit einem Mix aus Wolken und sonnigen Abschnitten. Östliche und südliche Landesteile bleiben länger freundlich, obwohl sich im Klagenfurter Becken (Kärnten) Nebelfelder halten können. Im Osten weht ein teils kräftiger Westwind. Die Temperaturen liegen zwischen -2 und +7 Grad Celsius.

Am Sonntag zeigt sich anfangs nur im Südosten die Sonne. Schon am Vormittag nähert sich jedoch eine Front aus der Schweiz und Bayern mit Regen, gefrierendem Regen und Schneefällen. Die Schneefallgrenze liegt zumeist zwischen 500 und 1000 Metern, kann aber in den südlichen Landesteilen bis in die tiefsten Lagen sinken. Ein lebhafter bis starker Wind weht aus West bis Südwest. Die Temperaturen schwanken je nach Wind und Region zwischen -2 und +8 Grad Celsius.

Lesen Sie auch: Verkehrsamt & Co.: Polizei geht in WeihnachtspauseDie Landespolizeidirektion Steiermark passt die Öffnungszeiten ihres Bürgerservices an die festlichen Tage an.

Verkehrsamt & Co.: Polizei geht in WeihnachtspauseDie Landespolizeidirektion Steiermark passt die Öffnungszeiten ihres Bürgerservices an die festlichen Tage an. Riesen-Schock: Beliebtes Hotel meldet Insolvenz an!Die Hotelbetriebsgesellschaft Graz GmbH meldet Insolvenz an. Trotz finanzieller Schwierigkeiten bleibt das Best Western Hotel Strasser geöffnet.

Riesen-Schock: Beliebtes Hotel meldet Insolvenz an!Die Hotelbetriebsgesellschaft Graz GmbH meldet Insolvenz an. Trotz finanzieller Schwierigkeiten bleibt das Best Western Hotel Strasser geöffnet. Darum raten Banken jetzt zu Bargeldreserven zu Hause!Inmitten geopolitischer Spannungen betonen europäische Regierungen die Notwendigkeit, Bargeld im Haus zu haben.

Diese Woche in Österreich verspricht abwechslungsreiches Wetter mit einem Mix aus milden, stürmischen und winterlichen Phasen. Die Bewohner sollten sich entsprechend auf die wechselhaften Wetterverhältnisse einstellen.