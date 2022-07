Zwei Erdbeben erschüttern Bosnien-Herzegowina am selben Tag

Ein zweites Erdbeben der Stärke 2,9 auf der Richterskala erschütterte gestern Abend Bosnien und Herzegowina. Die Bürger sind besorgt.

Nach Berichten örtlicher Medien wurde das Erdbeben um 21:45 Uhr in mehreren Städten wahrgenommen.

Wie bosnisch-herzegowinische Bürger auf der Website des Seismologischen Zentrums Europa-Mittelmeer (EMSC) schreiben, war das Beben in Vares, Busovaca, Zenica, Kakanj, Sarajevo und anderen Orten deutlich zu spüren. Nach dem subjektiven Empfinden der Bürger soll es deutlich stärker gewesen sein.

Kurz aber heftig!

Nur 2,9? Das bezweifle ich! Das war ganz ordentlich, mindestens 4…

Deutlich stärker als das erste Erdbeben

Die Blumentöpfe bebten

Ich saß draußen, es war deutlich zu spüren…

Kurz, wie ein Stoß

lauten einige Kommentare, die die Bürger auf der Website von EMSC hinterlassen haben.

Wie ein Bürger richtig schreibt, handelt es sich um das zweite Erdbeben an einem Tag. Gestern um 16:34 Uhr war es bereits zu einem Erdbeben der Stärke 2,7 auf der Richterskala gekommen. Das Epizentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Zenica in einer Tiefe von 2 km.

Es gibt noch keine Berichte über Sachschäden.