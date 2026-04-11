Zwergerlbahn: Schwerer Unfall im Prater

Ein Ausflug in den Wiener Prater endet für fünf Personen im Krankenhaus – die Kultattraktion Zwergerlbahn sorgt für Schlagzeilen.

Im Wiener Prater kam es zu einem Unfall mit der sogenannten Zwergerlbahn: Nach ersten Informationen sprang der vordere Waggon der Hochschaubahn unvermittelt aus den Schienen. Durch die Entgleisung wurden insgesamt fünf Personen aus dem Wagen geschleudert.

Die Zwergerlbahn gilt vor allem bei Kindern als eine der beliebtesten Attraktionen des Praters. Sie zählt zu den ältesten noch in Betrieb befindlichen Hochschaubahnen weltweit und wurde in den Jahren 1948 bis 1950 erbaut. Als traditionsreiches Familienunternehmen wird die Bahn bis heute in ihrem ursprünglichen Zustand betrieben – mit Holzkonstruktion, klassischer Schienenanlage und dem charakteristischen mitfahrenden Bremser, der längst zum unverwechselbaren Merkmal der Attraktion geworden ist.

Verletzte im Krankenhaus

Drei der Verletzten – eine 39-jährige Frau sowie ein 46-jähriger Mann – zogen sich leichtere Verletzungen zu. Sie wurden an Ort und Stelle von der Berufsrettung Wien betreut und konnten danach in die häusliche Pflege entlassen werden.

Schwerer traf es zwei 63-jährige Frauen: Beide erlitten ernstere Verletzungen, mussten noch am Unfallort notfallmedizinisch versorgt werden und wurden anschließend mit dem Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert.

Menschliches Versagen

Nach Angaben der APA erklärten die Betreiber, dass menschliches Versagen als Ursache des Vorfalls anzusehen sei. Die Fahrzeugführerin habe die Lage falsch beurteilt und eine Notbremsung nicht rechtzeitig eingeleitet, woraufhin der Waggon aus den Schienen sprang. Die Fahrerin selbst befand sich zu diesem Zeitpunkt im zweiten Waggon.

„Es wird betont, dass es nicht aufgrund eines technischen, sondern menschlichen Versagens zu diesem bedauerlichen Zwischenfall kam“, so die Betreiber. Zugleich sprachen sie allen Verletzten ihre Genesungswünsche aus.