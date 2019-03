1.Erdberger Kinder- und Jugendfest: Spiel, Spaß und Kunst für Jung und Alt

Teile diesen Beitrag:







Von 29. bis 31. März findet am Kardinal-Nagl-Platz das erste Erdberger Kinder- und Jugenfest statt, welches vom BİZ.Österreich Verein und Sportslub SV Wien Adler organisiert wird.

Das Open Air-Fest bietet den Jüngsten der Stadt ein vielfältiges Angebot an Spielen und Aktivitäten: Tanze, Musik und Kunst – für jeden Geschmack ist mit Sicherheit etwas dabei. Dazu zählen unter anderem ein Kindertheater, Spielstationen, ein Fußballturnier, ein Elfmeterschießwettbewerb, ein Basketballturnier, Kampfkünste, Live-Musik, sowie Tanz- und Folkloreaufführungen.

„Kinder und Jugendliche, die mit der technischen Entwicklung mehr und mehr in digitalen Spielen auf ihren Smart-Geräten verfangen sind, entfernen sich gleichzeitig zunehmend von der Natur und dem sozialen Umfeld”, unterstrich Ergün Kuzugüdenli, Vorsitzende des Vereins BİZ.Österreich in einer Aussendung.

Ziel des ersten Erdberger Kinder- und Jugendfestes ist es, die Kinder der Stadt wieder in die Natur und auf offene Spielplätze zu bekommen. Laut Kuzugüdenli würden solche Veranstaltungen auch einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben in Österreich leisten.

„Wir haben talentierte Jugendliche in den unterschiedlichsten Sportarten. Leider können viele Jugendliche nicht die richtigen Entscheidungen treffen, da sie in ihrem Bereich keinen Platz finden oder aus welchen Gründen auch immer nie die Gelegenheit finden ihr Talent zu zeigen“, so Yaşar Ersoy, der Vorsitzende des Sportclubs SV Wiener Adler (Beşiktaş Wien).

Datum: 29., 30. und 31. März

Ort: Kardinal-Nagl-Platz 4, 1030 Wien

Uhrzeit: 10:00 – 18:00 Uhr (Eintritt ist frei)

Mehr Infos: https://www.facebook.com/events/381566562574381/