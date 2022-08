1. Platz in Austro-Charts: Newcomerin aus Österreich erobert den Balkan

Die serbische Sängerin aus Feldkirch ist schon ein richtiger Star am Balkan geworden. Doch nicht nur dort auch in Österreich hat sie ihre Fanbase erweitert.

Neben Sänger Mihajlo Veruović besser bekannt als Voyage oder Nucci, ist auch die Newcomerin Marina Pezerovic Zera von der Musikszene gar nicht mehr wegzudenken.

Die junge Sängerin der „Generacija Z“ feiert ihren großen Erfolg in Österreich und am Balkan. In den vergangenen Monaten brachte sie zahlreiche Hits raus. Neben ihren Feature mit Rasta „Broj“ bringt Zera von da an nur noch Hit-Banger wie etwa „Olako“ raus. Die gebürtige Österreicherin baut in den Balkan-Lyrics auch deutsche Sätze ein und genau das gefällt der Diaspora umso mehr.

Ihre Musikkarriere geht steil nach oben! Seit vergangener Woche explodieren auf Youtube die Klickzahlen zum neuen Lied „Baraba“ von Pop-Sängerin. Einen großen Teil der Klicks bekommt die 20-Jährige anscheinend aus Österreich. Das Lied schaffte es auf Platz 1 zu klettern.

Alles was die junge Sängerin veröffentlicht, wird zum Hit. Das neue Lied verschafft einen Ohrwurm, regt alle zum tanzen an und erfreut sich großer Beliebtheit.

Wie viel Potenzial das „Baraba“-Lied von Zera hat, könnt ihr selbst beurteilen – auf der nächsten Seite!