120.000 Euro Auto-Deal-Betrug: Achtung vor Gauner-Netzwerk im Internet!

Eine Gruppe von Internetbetrügern zockte Autokäufer durch das Abfangen von E-Mail-Rechnungen und Fälschen von Kontonummern ab. Der Schaden beträgt über 120.000 Euro.

Mehrere Menschen wurden von einem professionellen Netzwerk an Betrügern bei Auto-Deals reingelegt. Ein 45-jähriger Mann meldete der Polizei im Oktober des letzten Jahres, dass er über eine Onlineplattform ein Auto in Niederösterreich gekauft hat. Er bekam anschließend eine E-Mail Rechnung und überwies das Geld auf das dort angeführte Konto. Die Rechnungs-Mail war aber von den Betrügern gehackt worden und mit ihrer eigenen Kontonummer versehen. Das fand später die Polizei heraus. Das Autohaus hatte also das Geld nie erhalten, sondern es ging in die Taschen der Kriminellen.

Nun konnten im Zuge weiterer Ermittlungen in Ischgl, neun weitere Geschädigte ausgeforscht werden. “Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 120.000 Euro. Weitere Taten blieben im Versuchsstadium. Dabei hätte ebenfalls eine Summe von insgesamt fast 130.000 Euro überwiesen werden sollen”, so die Exekutive.

Inzwischen konnten sieben Personen im Alter von 26 bis 45 ausfindig gemacht werden, die ihre Konten für die Transaktionen zur Verfügung gestellt und anschließend das Geld an die Täter weitergeleitet haben. Sie wurden von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die die Fälle bearbeitet, angezeigt.