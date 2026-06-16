1,23 Millionen Schulden: Metallbetrieb bricht zusammen

22 Jobs, 45 Gläubiger, 1,23 Millionen Euro Schulden – ein oberösterreichischer Metallbetrieb steht vor dem endgültigen Aus.

Das in Traun (Oberösterreich) ansässige Unternehmen T.F.M. Technologie für Metallbearbeitung GmbH hat Insolvenz angemeldet. Wie der Gläubigerschutzverband Creditreform mitteilt, beläuft sich die Überschuldung auf rund 1,23 Millionen Euro. Von der Pleite betroffen sind 22 Beschäftigte sowie rund 45 Gläubiger.

Das Unternehmen stellte beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung. Der Betrieb ist auf die Fertigung von Präzisionsteilen und die Metallbearbeitung spezialisiert und belieferte über viele Jahre verschiedene Industriezweige. Wie zahlreiche andere Unternehmen der Branche sah sich auch T.F.M. zuletzt mit einer schwachen Konjunktur, gestiegenen Energiekosten und einer deutlich gesunkenen Investitionsbereitschaft seiner Kunden konfrontiert.

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Belegschaft gefährdet

Die Lage für die Belegschaft ist ernst. Zwar sollen nach Angaben von KSV1870 und dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) noch offene Aufträge abgearbeitet werden, weshalb der Betrieb vorerst aufrechterhalten bleibt. Eine dauerhafte Weiterführung des Unternehmens gilt den Gläubigerschützern jedoch als wenig realistisch – eine vollständige Betriebsschließung wird für wahrscheinlich gehalten.

Den 22 Mitarbeitern droht damit der Verlust ihrer Stellen. Auch der Online-Auftritt des Unternehmens lässt kaum Raum für Optimismus: Das Unternehmen wird dort bereits als „dauerhaft geschlossen“ ausgewiesen.

Branchenweiter Druck

Der Fall reiht sich in eine wachsende Zahl von Insolvenzen im Industrie- und Metallsektor ein. Fachleute weisen seit Monaten auf die zunehmend schwierigen Bedingungen für produzierende Betriebe hin. Neben gestiegenen Lohn- und Energiekosten setzen auch höhere Finanzierungskosten und die insgesamt schwache Wirtschaftsentwicklung vielen Unternehmen zu.

Bereits in den vergangenen Monaten mussten mehrere Betriebe aus dem Metall- und Maschinenbaubereich Insolvenz anmelden.