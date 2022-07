16-jähriges Mädchen in Wohnung von Mieter missbraucht

Belgrad: Der Vermieter D.M. (79) wartete die Gelegenheit ab, als die 16-Jährige Tochter der Familie alleine in der Mietwohnung war. ann betrat er die Wohnung der Familie unter dem Vorwand, er wolle nur den Staubsauger vorbeibringen.. Was dann geschah, traumatisierte die junge Frau.

Sie war allein. Der Täter versuchte, sie zu küssen, begrapschte sie, versuchte ihr die Kleider vom Leib zu reißen. Die junge Frau traute sich nicht, die Polizei zu rufen. Sie wartete, bis ihr Vater nachhause kam und erzählte ihm alles. Gemeinsam gingen sie zur Polizei und erstatteten Anzeige.

Der dreiste Täter kam am nächsten Tag wieder ungeladen in die Wohnung der Familie. Diesmal wartete allerdings der Vater des Mädchens auf ihn. Er wolle sich nur entschuldigen, behauptete D.M. Da wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Der Sexualtäter wurde von der Staatsanwaltschaft einvernommen, aber das Gericht ordnete keine Untersuchungshaft an, sondern nur ein Betretungs- und Kommunikationsverbot. Die Staatsanwaltschaft hat eine Beschwerde eingebracht und fordert die Verhängung der Untersuchungshaft.