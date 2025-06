16 Kilo Drogen im Koffer: 17-Jähriger nach Thailand-Trip verhaftet

Statt Souvenirs aus Thailand hatte ein 17-jähriger Brite 16 Kilogramm Cannabis im Gepäck. Die Drogenfracht wurde bei einer Kontrolle in Wien-Schwechat entdeckt.

Bei einer Routinekontrolle am Flughafen Wien-Schwechat wurden am Donnerstag etwa 16 Kilogramm Cannabiskraut in einem Koffer entdeckt. Das Gepäckstück war mit einem Flug aus Bangkok eingetroffen und für den Weitertransport nach London vorgesehen. Der Koffer war auf einen 17-jährigen britischen Staatsbürger registriert, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag bekannt gab.

Festnahme des Verdächtigen

Der minderjährige Brite wurde noch vor seinem geplanten Weiterflug von den Behörden festgenommen. Im Rahmen seiner Befragung bestritt der Jugendliche jegliche Beteiligung am Suchtmittelschmuggel. Auf Anweisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte anschließend in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Schmuggelroute Thailand-Europa

Der aktuelle Fall reiht sich in eine größere Serie von Aufgriffen ein. Seit Juli 2024 verzeichnet die Polizei am Flughafen Wien-Schwechat einen massiven Anstieg an Cannabisfunden mit insgesamt rund 600 Kilogramm sichergestelltem Cannabiskraut. Ermittlungen zeigen, dass die Schmuggelroute von Thailand nach Europa besonders aktiv ist. Experten zufolge hat das Überangebot durch die Legalisierung des Cannabisanbaus in Thailand zu einem Preisverfall geführt, wodurch der Schmuggel für internationale Netzwerke weiterhin lukrativ bleibt.

⇢ Kokain im Millionenwert: Albanische Bande in Wien gefasst



Anwerbung über Internet

Laut Polizei werden potenzielle Schmuggler verschiedener Nationalitäten gezielt in Internetforen angeworben. Mit hohen Belohnungen und teilweise sogar „Erfolgsgarantien“ locken die Hintermänner ihre Kuriere. Die Ermittlungen zu den verantwortlichen Netzwerken und Auftraggebern dauern weiterhin an, wobei die Behörden verstärkt gegen diese Form des organisierten Drogenhandels vorgehen.

📍 Ort des Geschehens