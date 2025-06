Bezos‘ 20-Millionen-Hochzeit: Promis flüchten vor Unwetter in Venedig

Jeff Bezos und Lauren Sanchez geben sich heute in Venedig das Jawort bei einer opulenten Feier, die mit geschätzten 20 Millionen Euro zu Buche schlägt. Der 61-jährige Amazon-Gründer und die 55-jährige ehemalige TV-Journalistin haben rund 200 handverlesene Prominente zu ihrem dreitägigen Hochzeitsmarathon in die italienische Lagunenstadt eingeladen – ein Event, das in Promikreisen bereits als „Hochzeit des Jahrhunderts“ gehandelt wird.

Die Crème de la Crème der Unterhaltungsbranche ist bereits seit Tagen vor Ort: Kim Kardashian, Oprah Winfrey und Orlando Bloom gehören zu den ersten Gästen, die in Italien eintrafen. Der Milliardär hatte seiner Auserwählten vor zwei Jahren auf seiner 500-Millionen-Euro-Superyacht den Antrag gemacht.

Heimliche Trauung

Wie nun durchsickerte, haben Bezos und Sanchez die rechtlich bindende Trauung bereits im Stillen vollzogen – noch vor der heutigen Zeremonie auf der Insel San Giorgio Maggiore in Venedig. Bei der gestrigen Vorfeier im historischen Kreuzgang der Madonna dell’Orto erlebten die Gäste, darunter auch Kylie Jenner, eine unerwartete Einlage der Natur: Ein plötzliches Unwetter zwang die illustre Gesellschaft, eilig Schutz zu suchen.

Proteste drohen

Der Weg zum Traualtar verlief allerdings nicht ohne Hindernisse. Angekündigte Protestaktionen gegen den Milliardär führten sogar dazu, dass die Verantwortlichen kurzfristig den Veranstaltungsort ändern mussten.

Unmut der Einheimischen

Die Proteste richten sich vor allem gegen die Kommerzialisierung der historischen Stadt durch Superreiche. Lokale Initiativen haben im Stadtzentrum Banner mit der Aufschrift „If you can rent Venice for your wedding you can pay more tax“ (Wenn du Venedig für deine Hochzeit mieten kannst, kannst du auch mehr Steuern zahlen) angebracht. Auch Plakate mit „No Space for Bezos“ sind zu sehen.

Hinter den Protesten steht die wachsende Frustration vieler Venezianer über die zunehmende Nutzung ihrer Stadt als „Spielplatz für Milliardäre“. Die Luxusveranstaltung wird von Kritikern als Symbol für soziale Ungleichheit und die Belastungen durch Overtourism gesehen. Aufgrund der angespannten Lage wurden die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Hochzeitsfeierlichkeiten deutlich verstärkt.

