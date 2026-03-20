17‑Jähriger von Jugendlichen mit Metallrohr verletzt und ausgeraubt

Ein Abend in Ottakring endet für einen 17-Jährigen im Krankenhaus – die Täter sind erschreckend jung.

Am Donnerstagabend wurde ein 17-Jähriger in der Gallitzinstraße in Wien-Ottakring Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Gegen 22.50 Uhr traf der Jugendliche dort auf einen flüchtigen Bekannten sowie zwei ihm völlig unbekannte Personen. Zunächst bewegten sich alle vier gemeinsam durch die Straße, doch die Situation eskalierte abrupt, als einer der Burschen ein Metallrohr aus seiner Jacke zog und das Opfer aufforderte, seine Taschen zu leeren.

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Brutale Attacke

Daraufhin schlug der Angreifer dem 17-Jährigen zweimal mit der Faust ins Gesicht. Als das Opfer bereits am Boden lag, setzte der Täter die Attacke fort und traktierte ihn wiederholt mit der Metallstange. Die beiden anderen Tatverdächtigen beteiligten sich ebenfalls an der Gewalt und traten auf den Wehrlosen ein. Anschließend erbeuteten die drei einen E-Scooter sowie Bargeld und flüchteten vom Tatort.

Rasche Festnahmen

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten rasch zum Erfolg: Alle drei Tatverdächtigen konnten ausgeforscht und festgehalten werden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei 13-Jährige mit weißrussischer beziehungsweise rumänischer Staatsbürgerschaft sowie einen 12-Jährigen mit serbischer Staatsbürgerschaft. Nach Abschluss der polizeilichen Sachverhaltsklärung wurden sie den Betreuern ihrer jeweiligen Wohngemeinschaften übergeben.

Der 17-jährige Verletzte wurde noch vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.